John Travolta rompe el corazón con un emotivo mensaje a Kelly Preston en el Día de la Madre

John Travolta ha querido aprovechar la celebración del Día de la Madre (en Estados Unidos se festeja el 9 de mayo) para homenajear a su difunta esposa, Kelly Preston, quien perdió la vida en julio de 2020 por culpa de un cáncer de mama contra el que llevaba luchando dos años. Tras 29 años de matrimonio, la estrella de Grease decía adiós a la madre de sus tres hijos: Jett, Ella y Benjamin, el primero de ellos fallecido también en 2009.

Como es lógico en un día así, Travolta ha sacado su vena más emocional y ha compartido en su cuenta de Instagram, que cada tiene más activa, una imagen en la que sale posando junto a Preston y los dos hijos que le quedan con vida: Ella, que ya suma 21 años, y Benjamin, de 10, aunque en la foto Ella aún es una niña y Benjamin un bebé recién nacido.

"Querida Kelly: trajista a mi vida tres de los niños más maravillosos que he conocido jamás. Gracias. Te amamos y echamos de menos. Feliz Día de la Madre", compartió el actor, de 67 años. En la segunda fotografía Travolta aparece mucho más joven posando junto a preston y el pequeño Jett, quien murió tras un ataque provocado por la enfermedad de Kawasaki mientras la familia celebraba la Navidad en las islas Bahamas. El pequeño Jett tenía tan solo 16 años.

El luto de Travolta

Recientemente el actor se sinceró en una entrevista con Esquire sobre lo duros que han sido estos meses posteriores a la pérdida de su esposa. "Aprendí que llorar, vivir el luto, es algo personal", explicó el artista. "El luto es individual y experimentar tu propio viaje es lo que te puede sanar. Lo más importante que puedes hacer para ayudar a otro cuando están en pleno luto es permitibles que lo vivan y no complicarlo con lo tuyo".

El actor relató que lo peor que cualquiera puede hacer cuando alguien está llorando a un ser querido es acercarse para demostrar su pesar, pues sería "como dos barcos que van en picado hacia el fondo. No sabes cuánta gente se ha acercado a mí y luego me he sentido tan saturado de la tristeza de todos que no sabía qué hacer".

Su recomendación personal en caso de péridda es ir a un lugar aislado donde uno pueda vivir el luto sin interferencias, en soledad, en conexión con uno mismo, sin necesidad de crear corrillos de lágrimas ni dramas extremos que saturen a los demás. "Si yo muero mañana, lo último que quiero ver es que todos los que están alrededor están hundidos".