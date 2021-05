Jorge Javier Vázquez recibe la noticia que llevaba esperando un año y lo celebra con un beso

En tiempos donde el coronavirus acampa a sus anchas, son muchos los que llevan meses sin poder ver a sus seres queridos. Las personas mayores han sido las más vulnerables durante esta pandemia ante el virus y por eso miles de personas han decidido tomar medidas para proteger a sus padres, madres, abuelos y abuelas. Y es que en estos meses no hay nada más importante que la salud.

Jorge Javier Vázquez lo sabe bien y este mismo fin de semana ha hecho algo que llevaba más de un año sin hacer y que le da la vida: poder besar a su madre. El famoso presentador de Telecinco ha querido inmortalizar el momento, compartiendo la imagen en su cuenta de Instagram donde suma más de 800 mil seguidores y seguidoras.

En la imagen vemos a Jorge Javier dándole un beso a María, su querida madre a la que está muy unido. Un pequeño gesto que significa mucho para miles de personas que, gracias a la vacuna, por fin pueden abrazar y besar a sus seres queridos.

“Mi madre ya está vacunada y, después de más de un año sin acercarme a ella, le he podido dar un beso. Un beso sin mucho condimento, no vaya a ser que la liemos, pero el caso es que después de un año la he podido tocar.”, ha escrito el presentador junto a la foto.

María, el pilar fundamental de la vida de Jorge

Jorge y María están muy unidos. El periodista siempre ha hablado de lo importante que es su madre para él y lo mucho que ha tenido que ver en su forma de ser. De este modo, este año ha sido muy extraño para él, ya que no ha podido pasar tanto tiempo con ella como le hubiese gustado.

El presentador de Sálvame también ha hablado en su programa sobre las conversaciones que ha tenido con su madre durante estos meses, donde divagaban sobre todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Jorge siempre ha querido animar a su madre y ahora, que la mujer tiene la vacuna, vuelven a poder disfrutar de sus escapadas y cenas juntos.