Najwa Nimri anuncia nuevo disco, ‘Ama’, con colaboraciones de Pablo Alborán y Álvaro Morte

Najwa Nimri es una de las artistas más conocidas del panorama nacional. Como actriz lleva más de veinte años en la industria y ha participado en algunas de las ficciones más exitosas que se han hecho en los últimos años. Sin ir más lejos, forma parte de las últimas temporadas de La Casa de Papel y ha estado en Vis a Vis dando vida a una de las villanas más recordadas de la pequeña pantalla española: Zulema.

Pero a su increíble carrera de actriz hay que sumarle su trayectoria como cantante. Y es que Najwa también lleva años haciéndonos cantar. Este 2021, sir ir más lejos, la artista va a lanzar el álbum Ama. Concretamente saldrá el próximo 4 de junio.

Se trata de un disco muy especial donde la artista hace suyos diez clásicos del repertorio sentimental de América Latino y que describe como “un proyecto que nace directamente del confinamiento”.

La artista explica que aquellos meses en los que no podía trabajar, se encontró apoyándose en la música: “Por primera vez en mi carrera me encontré sin poder hacer un rodaje o entrar al estudio de grabación. Aislada, en la montaña, sola con un iPad”.

Najwa, que tiene siete discos de estudio publicados en solitario, ha querido rendir homenaje a aquellas canciones que de alguna manera han marcado su vida. Por eso, la primera de las canciones que aparece en este trabajo es Muñequita Linda. Su madre se la cantaba cuando era una niña a modo de cuna.

Durante estos meses, Najwa descubre dos intérpretes que le llegan al corazón: Antonio Machín y Nat King Cole.

“Lo que me encanta de Machín y Nat King Cole es la sencillez, no hay alardes de virtuosismo en sus voces. Esto es lo que me inspiró. Tanto para las voces como para el acompañamiento queríamos un enfoque modesto, discreto, casi neutral. Después de todo estas canciones no me pertenecen, son parte de la memoria colectiva. Solo soy una pasajera”, ha dicho la artista.

Ama, un disco con colaboraciones

Nwaja ha querido contar para la ocasión con algunos artistas. “Como son canciones de amor y desencanto quería formar parejas pidiendo a cantantes que me acompañaron”, ha explicado la artista.

La cantante explica que también le hubiese gustado tener voces femeninas en el disco, pero que no contestaron cuando contactó con ellas.

De este modo encontramos cuatro artistas con los que Nawja canta en este disco: Israel Fernández en Solamente una vez; Rusowsky en Esta tarde vi llover; Historia de un amor con Pablo Alborán; y Acércate más con Álvaro Morte. Vamos, que la cantante se ha rodeado de estrellas para la ocasión.

Te dejamos aquí el treacklist completo de Ama:

Muñequita linda

Solamente una vez (con Israel Fernández )

) Esta tarde vi llover (con Rusowsky )

) Perfidia

Piel canela

Historia de un amor (con Pablo Alborán )

) Mira que eres linda

Reloj no marques las horas

Acércate más (con Álvaro Morte )

) Las hojas muertas

Sin duda, se trata de un álbum muy especial para la cantante, quien ha querido compartir con el público estas diez canciones tan especiales para ella.