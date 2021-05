David Bisbal: “Lo que me cautivó de Danna Paola fue su profesionalidad”

David Bisbal y Danna Paola ya están saboreando el éxito de Vuelve, vuelve, esa colaboración que nació durante la pandemia y que ahora está posicionándose en las listas de las principales plataformas de streaming. Sobre el tema, lo que ha supuesto para ellos trabajar juntos y los proyectos televisivos que tienen en marcha han hablado ambos artistas en LOS40 Global Show, el programa comandado por Tony Aguilar.

La magia de Vuelve, vuelve

David: "Nos concentramos mucho en hacer buenas melodías y un videoclip en el que la gente se viera reflejado por todo lo que estamos viviendo".

Danna: "En el confinamiento era muy complicado tomar un vuelo por las restricciones, por eso era muy bonito llevar esa historia al videoclip. Nosotros también lo hicimos a distancia y al final la magia de la edición hizo que nos juntáramos en el plano final. Es bonito que se pueda hacer esa magia".

Videoclip oficial de Vuelve, vuelve

La profesionalidad de Danna Paola

David Bisbal: "Lo que me cautivó desde el primer momento de Danna fue su profesionalidad. Compagina la actuación con la música y ser asesora en un talent musical".

Danna Paola y Top Star: ¿cuánto vale tu voz?

Danna Paola: "La principal diferencia con el resto de talents es que no somos jueces. Ser juez es muy complicado porque uno no es nadie para juzgar a nadie. Lo más importante es ser mentor porque un consejo siempre es bien recibido. Es el primer talent en el que pujas por la voz de alguien. Al principio no estaba del todo de acuerdo porque el talento no tiene precio, pero, en este caso, más bien estás pujando por la actuación de esa noche".

Si quieres ver la entrevista completa de David Bisbal y Danna Paola en LOS40 Global Show…¡dale al play!