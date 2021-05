Muere Mark Evans, el padre de Adele, víctima de un cáncer intestinal

Dura pérdida para Adele. La intérprete de Rolling in the deep ha tenido que despedirse hoy de su padre, Mark Evans, quien ha fallecido a los 57 años, víctima de un cáncer intestinal que padecía desde al menos 2013, cuando hizo pública su enfermedad durante una entrevista.

Por el momento, la británica no se ha pronunciado acerca del fallecimiento de su progenitor, sin embargo, pese a que se conoce que la relación entre ellos era distante, ya que Mark Evans abandonó a ella y a su madre cuando Adele tenía tan solo tres años, fuentes cercanas a la artista sí que han confirmado al diario británico The Sun que se encuentra muy apenada tras su pérdida.

Fue Penny, la madre de Adele, quien tuvo que sacar adelante a su hija en solitario, algo que la intérprete nunca perdonó a su padre, pero que, sin embargo, no hizo que rompiera los lazos con su figura paterna.

Un punto de inflexión en 2011

Fue una entrevista a Mark Evans en el año 2011 la que hizo que Adele se separara definitivamente de su padre. En concreto, su progenitor sacó a relucir la vida agitada amorosa de la artista, afirmando que sus relaciones habían estado marcadas por el sentimiento de abandono que Adele había sufrido.

La cantante se sintió traicionada por su padre y durante una entrevista para Vogue, afirmó que sentía rechazo hacia él y no había vuelta atrás. "No volverá a tener noticias mías. Volver después de diez años y decir: 'Tal vez su problema con los hombres se reduzca a mí'. Está jodidamente arruinado. ¿Cómo se atreve a hacer comentarios sobre mi vida? Hace que me hierva la sangre", concluía la artista.

Mark Evans, en numerosas entrevistas reconoció que había sido un padre "tóxico" para la cantante, de hecho, cuando comunicó públicamente que sufría cáncer, expresó su deseo de reconciliarse con su hija de una vez por todas.