La nueva baraja de UNO que celebra el orgullo LGTBIQ+

UNO, el juego de cartas de Mattel que ha unido a familias y amigos durante más de 50 años, ha anunciado hoy el lanzamiento de UNO Play with Pride (UNO juega con orgullo). Así, este juego sencillo y universal cuenta ahora con una nueva baraja que celebra la comunidad LGTBIQ+.

En Honor al Mes del Orgullo, que tiene lugar en junio, y para apoyar la misión del Proyecto “It Gets Better” para elevar, empoderar y conectar a los jóvenes LGTBIQ+ de todo el mundo, Mattel ha lanzado esta versión de su clásico juego de cartas y ha donado 50.000 dólares a esta causa.

UNO Play with Pride (UNO juega con orgullo) estará disponible próximamente en Amazon como celebración previa al Mes del Orgullo LGTBIQ+, la celebración anual conmemorativa que tiene lugar cada mes de junio en honor al Movimiento de Liberación Gay y al Levantamiento de Stonewall de 1969 en Nueva York. Un claro ejemplo de que el juego de cartas líder en el mundo ha encontrado formas nuevas e innovadoras de promover UNO como un juego para todos.

Con motivo de esta colaboración, UNO también se asociará con el proyecto It Gets Better para su evento It Gets Better: A Digital Pride Experience, que tendrá dos días de duración y se transmitirá en directo por YouTube los días 23 y 24 de junio. Este evento en streaming es una celebración global del Orgullo en el que personas influyentes y embajadores de It Gets Better Project Youth Voices se conectarán para dar una charla sobre temas de importancia para la comunidad LGTBIQ+ mientras juegan una partida de UNO Play with Pride (UNO juega con orgullo).

Uno juega con Orgullo / Mattel

Eboni Munn, Director of Brand Marketing, Content and Creative en It Gets Better Project ha destacado: "UNO es un juego célebre con la capacidad de trascender edades, culturas e idiomas a la vez que une a la gente, algo que aspiramos a hacer también en el proyecto It Gets Better. Estamos encantados de que Mattel haya elegido asociarse con una organización sin ánimo de lucro que sirve a una comunidad global diversa de jóvenes LGTBIQ+ para su primera baraja Play with Pride (UNO juega con orgullo), y esperamos que la inclusión y la representación continúen reflejando el mundo en el que vivimos".