‘Ejército de los muertos’: una brutal explosión de diversión zombi con el sello Snyder

Quizás sea su acción frenética, su ritmo salvaje, sus personajes bien definidos y diferenciables o la propia pandemia, que nos tiene tan ávidos de entretenimiento que cualquier producción bien dirigida y con cuatro pinceladas de calidad nos sirve de válvula de escape de la rutina. Lo cierto es que en los primeros tráilers Ejército de los muertos pintaba como la típica tontada de acción con mucho efecto digital y explosiones, cámaras lentas y chascarrillos facilones. Y en cierto sentido lo es, pero Zack Snyder lo ha hecho todo con tanta gracia y mimo que, a pesar de que a veces caiga en la autoparodia, el conjunto funciona de manera orgánica dentro de su propia anarquía.

El elemento más notable de esta película de muertos vivientes es que, sorpresa, no tiene nada que ver con muertos vivientes. Más bien estamos ante una pandemia de mutantes putrefactos que no solo no son unos descerebrados, sino que están bien organizados en comunidades depredadoras. Aquí ya se distancia de esas odiosas comparaciones con George A. Romero que tantas miradas de recelo despertó en Amanecer de los muertos, para muchos su mejor película. Ejército de los muertos sabe jugar bien sus cartas y su acción se asemeja más al frenetismo de 28 Días Después que a esa tensión latente y opresiva de La noche de los muertos vivientes o Zombi.

Snyder, además, sabe que las grandes películas de este tipo se construyen no (solo) sobre acción y las vísceras sino sobre personajes bien definidos con los que lleguemos a conectar. Por eso los casi cuarenta y cinco primeros minutos nos lo dedica a hablar de su pasado, de sus idas y venidas y de sus relaciones, ponerlos en contexto para comprenderlos mejor. Cada uno tiene su tiempo, y en pocos minutos quedan definidos dentro de unos parámetros a los que se mentendrán fieles a lo largo de toda la película.

Snyder, sin embargo, patina un poco al introducir a tantos personajes. El espectador se dispera ante demasiadas subtramas y al final no acaba de disfrutar de los más divertidos o icónicos, que llegan a saber a poco. En cualquier caso, todos funcionan como un reloj suizo si nos atenemos a que Ejército de los muertos es una autoparodia que no pretende que nos la tomemos en serio, sino que la disfrutemos entre tensión y risas. ¿Es previsible? Por supuesto. Snyder juega precisamente a que sepamos lo que va a pasar, pero no en qué orden.

Sin ser una película compleja, es lo mejor que podemos esperar de un director que solamente busca divertirnos: poca seriedad, mucha excentricidad (¡hasta hay un tigre zombi!), buenos personajes (con guiños a algunos clásicos de acción), mujeres empoderadas, un protagonista hermético pero entrañable (Dave Bautista está estupendo) y momentos de distensión que no caen en el ridículo como otras películas hermanas del género, sino que sirven para aliviar una montaña rusa de emociones que pasa muy rápido a pesar de durar dos horas y media.

Ejército de los muertos se estrenará en cines el 14 de mayo y en Netflix el 21 de mayo. La película está protagonizada por Dave Bautista (Guardianes de la galaxia), Eva Purnell (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares), Theo Rossi (Hijos de la anarquía), Ana de la Reguera (Twin Peaks: El regreso), Hiroyuki Sanada (Perdidos), Garret Dillahunt (12 años de esclavitud), Matthias Schweighöfer (Resistencia), Omari Hardwick (El equipo A) y la humorista Tig Notaro (Puro Misisipi).