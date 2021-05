40 años del legado de Bob Marley: “Larga vida al rey del reggae”

"El dinero no puede comprar la vida”. Estas fueron las últimas palabras que Bob Marley pronunció en su lecho de muerte, entregado ya a la evidencia de que había sido derrotado por el cáncer de piel que le diagnosticaran cuatro años antes. El 11 de mayo de 1981, al mismo tiempo que fallecía Robert Nesta Marley, nacía la leyenda.

40 años después, Bob Marley sigue vivo. Como decía Joaquín Luqui, “la música es el arte que hace que sobrevivan los artistas”. Hoy recordamos la enorme trascendencia y el ingente legado que nos dejó el astro del reggae. Como minúsculo ejemplo, recuperamos los testimonios de algunos de los músicos que han pasado por LOS40 y por la Cadena SER y han mencionado a Bob Marley como influencia principal o como artista que ha traspasado el tiempo.

Santana: “Música que trasciende tiempo y gravedad... se queda"

Si hay alguien irremediablemente asociado a la música reggae, a la religión Rastafari o a la isla caribeña de Jamaica... sin duda es Bob Marley.

Prueba de la permanencia de su música, es que su recopilatorio de grandes éxitos Legend (1984) ha vendido casi 30 millones de copias. Y todavía sigue vendiendo 250.000 copias cada año. Su influencia no se limita al ámbito musical. Fue especialmente relevante su uso de la música para divulgar el mensaje Rastafari. Fue su fuerza motivadora. Y hoy es una figura casi mística en Jamaica, un profeta. Incluso después de su fallecimiento, hace cuatro décadas, continúa siendo reverenciado por millones de personas de todo el mundo. La imagen de Marley se encuentra en todas partes, desde camisetas y sombreros hasta bolsos y tazas de café.

Y posiblemente lo más significativo de la música de Marley es que su mensaje ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Precisamente Carlos Santana, cuando hablaba de la música inmortal, esa que no desaparece como el polvo, mencionaba a Paco de Lucía, a Michael Jackson... y a Bob Marley. Lo hacía en una entrevista en la Cadena SER de marzo de 2014:

"Desde chiquito yo tenía un hambre para... un lenguaje de espíritu. Porque todo lo demás se hace polvo y me encantaba lo que se queda eternamente, como la música de Paco de Lucía. Esa es inmortal. Esa música trasciende tiempo y gravedad, se queda, como Michael Jackson o Bob Marley, se queda. Hay gentes que son el sabor del momento y mañana no te acuerdas de ellos. La diferencia es que muchas personas invierten emocionalmente en cosas temporarias, y hay otras personas que invierten emocionalmente en cosas que no son de fama o éxito temporal. Nos concentramos en... lo más importante es hablar un lenguaje de luz. El lenguaje de luz, todos lo tenemos, pero pocos lo practicamos”.

Pau Donés: Con Bob Marley “descubro lo que es la música moderna”

El poder de música de Bob Marley no solo ha llegado a artistas de reggae. Son incalculables los músicos y grupos de otros muchos géneros que han reconocido al maestro jamaicano como principal referente. Sting, por ejemplo, siempre ha citado a Bob Marley como una de las grandes influencias de su música. Rihanna es también ferviente admiradora del artista. Basta recordar el aplaudido homenaje en la ceremonia de los Grammy 2013, en el que la estrella de Barbados se unió en el escenario a Bruno Mars, a Sting, y a Ziggy y Damian Marley, y cantaron Could you be loved.

Pero tampoco hay que irse muy lejos. En una entrevista para Los 40 Principales de junio de 1997, nuestro añorado Pau Donés hablaba de sus influencias y reconocía que Bob Marley le había abierto las puertas a la música moderna: “Bueno pues, un poco, también de pequeño es cuando mayormente las pillas (las influencias), y yo concretamente con los discos de mis padres, entre los cuales estaban Antonio Machín y todo ese elenco de artistas que por aquel entonces sonaban tanto. Entonces digamos que como primera influencia por ahí fue la cosa. Después, hubo un segundo apretón, digamos que fue como a los catorce años, que descubro a Bob Marley y a través de él uno descubre lo que es la música moderna. Y ya finalmente, lo que con el paso del tiempo vas escuchando, The Rolling Stones, Dire Straits, y a nivel de artistas españoles, el que más y sobre todo Antonio Vega, por el cual siento una devoción absoluta”.

El histórico dueto de Stevie Wonder y Bob Marley

Artistas y grupos de diferentes generaciones no han podido resistirse a hacer suyas las composiciones del icono del reggae. Desde la popular I shot the sheriff de Eric Clapton, pasando por Waiting in vain de Annie Lennox, No woman no cry de The Fugees, hasta llegar a Could you be loved de Miley Cyrus o Redemption song de Johnny Cash & Joe Strummer, la lista es interminable.

Sin embargo, son pocos los que han tenido el honor de cantar a dúo con el maestro. Steve Wonder siempre recordará aquel histórico concierto del 4 de octubre de 1975, en el National Stadium de Kingston, Jamaica. El Wonder Dream Concert fue un evento benéfico (para el Jamaican Institute for the Blind) en el que el junto al norteamericano como cabeza de cartel, figuraban Bob Marley & the Wailers además de sus ex compañeros de banda, Peter Tosh y Bunny Wailer. Llegado el momento de los bises, Steve llamó a Bob para que se uniera a él sobre el escenario. Cantaron I shot the sheriff y Superstition.

Steve Wonder en 1979 / Chris Walter (Getty Images)

También hay un disco de duetos con Bob Marley, titulado Chant Down Babylon (1999). Pero son póstumos y virtuales. Entre otros, Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith) cantan Roots, rock, reggae y Lauryn Hill interpreta Turn your lights down low.

Juanes: “Con Bob Marley, definitivamente”

Juanes es un reconocido seguidor de Bob Marley, a quien escucha desde su adolescencia. En repetidas ocasiones ha manifestado que le encanta su música y que siempre le pone de buen humor. Es por eso que cuando en LOS40 le preguntaban "¿Con qué artista de los desaparecidos te hubiera gustado hacer un dúo?", su respuesta fue inmediata, y eso que le dieron varias opciones... con Elvis, con Kurt Cobain, con Sinatra, con Michael Jackson: “Con Bob Marley, definitivamente, con Bob Marley, sí”, afirmó con rotundidad.

Juanes pudo sacarse la espinita de ese dueto imposible, uniendo su voz a la del hijo de Bob, Ziggy Marley. Ambos cantaron Could you be love en la Cumbre Tajín de 2013, rindiendo así homenaje al ídolo jamaicano. No ha sido la única vez que el colombiano ha revivido a Marley. En 2016, visitó el Centro de Detenciones de Eloy, Arizona, junto a John Legend. Su objetivo era denunciar las condiciones y el trato criminal que sufrían allí los inmigrantes sin documentos. Ambos cantaron Redemption song de Bob Marley.

Joaquín Luqui: “Larga vida al ‘Rey del Reggae”

El 11 de mayo de 2001, cuando habían pasado dos décadas del fallecimiento de Bob Marley, Joaquín Luqui rindió su especial homenaje al músico en ‘Década 40’, el programa que presentaba en 40 TV: “Una vez más, la música es el arte más libre y también la música es el arte que hace que sobrevivan los artistas a la muerte solo física. Este 11 de mayo se cumplen 20 años de la muerte, solo física, del rey del reggae Bob Marley. Murió, está enterrado cerca de su ciudad natal allí en Jamaica. Naturalmente, el entierro fue un absoluto acontecimiento musical, social, político... Bob Marley sigue tan vivo que muchos de sus éxitos siguen siendo actualísimos, en sí y en versiones y en la admiración de muchos otros grandes artistas. Larga vida al ‘Rey del Reggae’".