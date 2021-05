Mariah Angeliq regresa con ‘Mala De Verdad’ y su dosis de sensualidad: ¡mira el vídeo!

Mariah Angeliq ha llegado a la escena de la música urbana para quedarse. Su voz es toda una promesa del futuro de este género musical, y ha conseguido llevar sus canciones a cada rincón del planeta. Una de ellas es El Makinon, el imparable éxito junto a Karol G.

Pero Mariah tiene ganas de más, y por ello ha lanzado Mala De Verdad. Vuelve a traernos ese estilo único y pegadizo que le caracteriza en un tema que, con tan solo escuchar unos segundos, consigue engancharnos por completo.

"Lo mío es ser yo misma y empoderar a las mujeres. El mensaje de la canción es que nadie me puede controlar. I'm fearless and fierce and nothing can hold me back", señala la artista.

Una idea que la artista ha trasladado también al videoclip que le acompaña. En él, Mariah derrocha sensualidad en cada una de sus escenas. Luce un bonito conjunto de lencería con el que se mueve delante de la cámara para dejar muy claro que tiene confianza de sobra en ella misma.

Con muy pocos días de vida, Mala De Verdad está a punto de conseguir el millón de visualizaciones, lo que confirma que la voz de nuestra protagonista es una de las que no podemos perder de vista. Además, este es solo uno de los estrenos que va a ofrecernos este año, por lo que prepárate para disfrutar de una buena dosis de Mariah Angeliq.

Su nombre también se ha colado en la lista del Top 50 Global de Spotify y en la de Hot Latin Songs de Billboard. Pero este es solo el comienzo de su nueva y prometedora etapa.