La razón por la que los fans piensan que Rihanna y Nicki Minaj están a punto de lanzar una colaboración

Rihanna y Nicki Minaj son dos grandes divas de la escena musical, ambas cantantes atraen todas las miradas a dónde quieran que vayan y han conquistado escenarios de medio planeta. Se podría decir que estas artistas lo tienen todo, pero hay algo que les falta y que igual está más cerca que nunca: Una colaboración juntas.

Hace años que no escuchamos una canción de la boca de Rihanna, y sus fans no pueden esperar más a que la artista vuelva a la música y les sorprenda con sus nuevos sonidos. De momento, Rihanna no ha dicho claro que vaya a lanzar nada seguro este año, pero sí que ha en numerosas ocasiones que tiene algo entre manos.

Pues bien, resulta que los fans creen que este nuevo proyecto de la de Barbados se trata de una colaboración con la gran Nicki Minaj y las razones son que ayer, ambas intérpretes subieron unas fotografías a su cuenta de Instagram muy parecidas.

Una posible colaboración entre Rihanna y Nicki Minaj

Instagram es un manantial de fotografías e información, y muy a menudo, a raíz de las publicaciones, se desvelan secretos. Hace unas horas que Nicki Minaj y Rihanna compartían dos fotos en sus cuentas personales.

Hasta ahí, todo normal, pero resulta que los tacones que lucen Minaj y Rihanna son casi idénticos, solo que los de Rihanna son blancos y los de Minaj, amarillos. Además, ambas artistas subieron las fotos casi en el mismo instante y las dos se siguen en Instagram.

No puede ser pura coincidencia...👀 NICKI MINAJ X RIHANNA pic.twitter.com/3mbq8Prw5F — Will-Sanchz28 ⚡ (@Willsanchz28) May 11, 2021

Son todas estas razones las que han hecho pensar a los fans que quizás Rihanna y Nicki Minaj tengan algo entre manos, de momento, ninguna de las dos ha confirmado nada, pero ¡Ojalá se cumpla!