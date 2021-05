‘Supervivientes 2021’ vengó a Melyssa “provocando” el mayor sufrimiento de Tom

Supervivientes 2021 ha puesto el punto y final - para muchos deseado- al culebrón Melyssa, Tom y Sandra que empezó en La isla de las tentaciones 2 y parece que ha acabado hoy.

Y es que, en la entrega de esta noche de Tierra de Nadie, el reality celebró el cumpleaños de la concursante con un "regalo envenenado". Le pidieron que fuera a una lugar apartado de la playa donde se encontró con Sandra Pica. La tentadora con la que se marchó Tom, cuando aún estaba saliendo con Melyssa.

El programa sabía que Sandra viajaba hasta Honduras para dejar al francés, por el que ya aseguró sentir poco más que cariño. Así que las juntaron, para que esta le explicara lo ocurrido a Melyssa y ella fuera la que le transmitiera el mensaje a su ex.

"Es un poco irónico que sea yo la que te diga esto después de todo lo que ha pasado pero he estado con Sandra ahora mismo y me ha pedido que te diga que ya no sigue enamorada, que no quiere seguir con la relación", lamentaba Melyssa ante Tom.

El francés no entendía nada y se echaba a llorar, mientras Melyssa le consolaba: "Lo siento mucho pero cuando me hiciste a mí eso también me dijiste que no estabas enamorado y los otros también tienen derecho a sentir eso. Es surrealista es mi cumpleaños y estoy aquí apoyándote en tu ruptura", añadía ella.

Minutos después se reencontraba Tom con Sandra que le repetía lo mismo, mientras Melyssa estaba presente ante tal situación.