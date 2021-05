“Un año de mi vida, metido en una habitación, solo, con un piano”: Así gestó Alejandro Sanz ‘El alma al aire’

El 12 de mayo de 2001, hace 20 años, Alejandro Sanz volvía a ser nº1 en LOS40 con El alma al aire. La canción que daba título al sucesor del icónico Más, tiene "esa especie de olita" que te transporta y "vas como flotando". Es una de las diez composiciones que el madrileño gestó durante todo un año de encierro, a solas con su piano. Como parte de la campaña promocional de El alma al aire, se celebró el ‘Día de Alejandro Sanz en LOS40’. Recordamos esa jornada y la presentación a los medios del que fue el segundo álbum más vendido del artista.

“Un año de mi vida”

El alma al aire fue el quinto álbum de estudio de Alejandro Sanz, si no se cuenta su debut en 1989 con Los chulos son pa'cuidarlos, firmado por Alejandro Magno. Fue el sucesor de Más (1997), con el que había obtenido un éxito sin precedentes, gracias, entre otras cosas, gracias al famosísimo Corazón partío. El listón estaba por las nubes. Cuando en junio de 1998, terminó la gira mundial de Más en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Alejandro se tomó un tiempo de descanso. Retomó el trabajo un año después, y lo primero que hizo fue encerrarse para escribir las 10 nuevas canciones de El alma al aire. El repertorio que compuso, está considerado uno de los mejores de su carrera.

Cuando en septiembre de 2000, convocó a los medios de comunicación para presentar su nuevo álbum, Alejandro explicó detalladamente cómo había sido el proceso de creación: “Durante un año de mi vida he estado escribiendo las canciones, solo, metido en una habitación, con un piano día y noche prácticamente, durante un año. Y he salido de allí y he estado dos meses preparando con el productor, con Emanuelle Rufinengo, todo lo que ha sido la parte de concepto musical del disco, de lo que queríamos. Entonces, cuando llega la hora de la grabación, Emanuelle está empapadísimo de las canciones, las conoce perfectamente, él me conoce muy bien a mí y ya nos entendemos prácticamente al momento. Ahí me puedo relajar bastante, porque además llegan los músicos y cada uno va aportando sus cosas, lo que hago es disfrutar mucho. La gente me dice, ¿por qué no has tocado la guitarra en el disco?. Si está tocando Vicente Amigo, está Josemi Carmona ¿para qué voy a tocar yo?".

“Una bolsa de plástico, un tubo de una obra o una papelera”

Los temas de El alma al aire incorporan una multiplicidad de registros sonoros, hasta entonces inéditos en la carrera de Alejando. Son una mezcla de ritmos cubanos con flamenco e incluso, con hip hop. Los músicos que participaron en la grabación se entregaron en cuerpo y alma. Además de Vicente Amigo y Josemi Carmona a la guitarra española, destaca Chaboli (marido de Niña Pastori) al mando de las percusiones:

“Sobre todo ha habido mucha espontaneidad. También ha habido cosas, como por ejemplo, en las percusiones. Ahí ha estado Chaboli, que es un gitano ilustre. Ha estado tocando las percusiones, hemos jugado con las percusiones, hemos utilizado desde los instrumentos más sofisticados hasta una bolsa de plástico, o un tubo de una obra, o una papelera, y te aseguro que sacando unos resultados muy buenos, porque todos los músicos han entregado todo, y eso es lo más importante, eso se oye”.

“Es la vez que más a gusto me he sentido cantando”

En las canciones de El alma al aire, Alejandro Sanz cuenta “las cosas que veo, hay algunas que no me han pasado, afortunadamente, pero le han pasado a gente cercana. Tampoco me estoy dedicando a ser cronista de las anécdotas de nadie, ni siquiera de las mías, creo que lo más importante, es que soy sincero con lo que hago”.

A la hora de ponerle voz a esas canciones inspiradas “en el mayor de los misterios, que es el ser humano con toda su complejidad”, el músico madrileño se sintió mejor que nunca: “Pues mira, es la vez que más a gusto me he sentido cantando. Hay cosas que uno pretende concebir como reglas para cantar y eso no existe. Y yo lo he cantado de una manera muy cómoda, creo que no canto mejor que nadie, ni peor”.

El aire es “esa especie de olita en las canciones” que te mece

Después de Cuando nadie me ve y de Quisiera ser, el tercer single del álbum fue el que le daba título, El alma al aire. Con la guitarra de Vicente Amigo y los coros de Charo Manzano, Montse Cortés, Alejandro explicaba así el título en rueda de prensa: “A lo que se refiere el aire, es a lo que se refieren los flamencos cuando hablan del aire. El aire es una forma de entender el swing, pero a nuestra manera. Es una forma de explicar lo que significa el auténtico swing pero en nuestro tipo de música. La gente que tiene aire cuando canta o cuando toca algún tipo de instrumento o hace algún tipo de música, eso es precisamente de lo que quiero hablar en estas canciones, y lo que se pretende dar al disco. Se le pretende dar aire, esa especie de olita que está en las canciones y que cuando las escuchas te va transportando sobre ellas, vas como flotando y no sabes por qué un tipo de cadencia que te mece y convierte la música en algo muy cómodo, sobre lo que descansar y al mismo tiempo que viaja a una velocidad vertiginosa. Viajar en la música es como viajar en el aire”.

Miguel Bosé, Santiago Segura o José Coronado en el clip

El videoclip de El alma al aire, dirigido por Alejandro Toledo, se rodó en Madrid y El Escorial. Contó con un reparto de lujo: Santiago Segura, Miguel Bosé, José Coronado, Gabino Diego, Noelia Pérez, Marián Aguilera y Martha Lucía Pereira.

A lo largo del corto, Alejandro viaja por cuatro periodos distintos de la historia y juega con la idea de la inmortalidad. Empieza con el artista preso (en la época actual) recibiendo a un periodista (Santiago Segura) y contándole por qué está en la cárcel. Sanz se remonta a la Edad Media, cuando un caballero (José Coronado) le descubre en brazos de su amada (Marian Aguilera) y tras un duelo con espadas, le mata. Un hechicero le resucita... y desde entonces es inmortal.

En su siguiente historia, es un pianista en el palacio de un noble del siglo XVIII (Gabino Diego) a cuya mujer seduce. Cuando es descubierto, se enfrenta a un duelo con pistolas y vuelve a morir y a resucitar. En su tercer relato, es un trompetista de jazz de principios del siglo XX, que conquista a Martha Lucía Pereira, novia de un mafioso (Miguel Bosé), que envía a sus secuaces para darle una soberana paliza.

El Día de Alejandro Sanz en LOS40

El 2 de febrero de 2001 fue el Día de Alejandro Sanz en LOS40. Para promocionar su nuevo disco, el artista se embarcó en una jornada maratoniana que empezaba en Madrid. A primera hora de la mañana, Sanz llegaba al estudio en el que Juanma Ortega presentaba entonces el ‘morning’ ‘Anda Ya!’. Le recibía así: “El día de Alejandro Sanz en LOS40. Menudo palizón te vas a meter hoy. Hablamos de desayuno en Madrid, comida Valencia, merienda en Barcelona y cena en Bilbao... el mismo día”. Alejandro: “Ya, pero como no lo hago nunca, me sienta bien. El día que no lo hago...”.

El alma al aire, nº1 en LOS 40 hace 20 años

Solo en su primera semana, El alma al aire vendió un millón de copias. Actualmente supera los cinco millones en todo el mundo y es el segundo álbum más vendido de Alejandro Sanz, después de Más (1997). En octubre de 2001, arrasó en la 2ª edición de los Grammy Latinos al llevarse cuatro premios: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Álbum Pop Vocal Masculino.

Tres de las diez canciones de El alma al aire ocuparon el nº1 en la lista de LOS40. Después de Cuando nadie me ve (23/09/2000) y de Quisiera ser (23/12/2000), el tema que daba título al quinto álbum de Alejandro, llega al primer puesto del 12 de mayo de 2001. Era la duodécima vez que lo conseguía en sus primeros 10 años de carrera, desde que en noviembre de 1991, Pisando fuerte se convirtiera en su debut en el primer puesto de Los 40 Principales.