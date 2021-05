Una maquilladora recrea los maquillajes más icónicos de las Bratz

Las muñecas Bratz se convirtieron en todo un fenómeno a principios de la década de los 2000s. Cloe, Jade, Jasmine y Sasha representaban a cuatro adolescentes que no tenían miedo de demostrar sus personalidades a través de sus increíbles looks. Y es que si por algo triunfaron estas muñecas fue por no vestir de princesas y apostar por unos outfits perfectos para salir de fiesta.

Por supuesto, estas vestimentas siempre iban acompañadas de unos fantásticos maquillajes que podían parecer sacados de cualquier episodio de Drag Race. Teniendo en cuenta que las muñecas tenían unos enormes labios y unos ojos grandes, sus diseñadores aprovechaban para experimentar con todos los colores. ¿El resultado? Unos make ups de ensueño complicados de lucir en la vida real. ¡Hasta ahora!

La maquilladora alemana Delia Maïte ha querido homenajear a su infancia recreando algunos de los looks más conocidos de las muñecas. ¡Y tenemos que reconocer que son una auténtica fantasía!

Delia, quien suma más de 30 mil seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram, se ha convertido en Cloe, Jasmine, Sasha y Jade.

Todos los maquillajes tienen una cosa en común: un contouring perfecto que recrea la piel de plástico de las muñecas.

Además, para los labios, la técnica del perfilado es común en casi todos los looks. ¡Y es que a principios de los 2000’s se llevaba mucho los labios a los Lydia Lozano!

Tampoco faltan las sombras de ojos de todo tipo de colores, algunas mezcladas para conseguir un efecto único y brillante.

Sin duda, Delia tiene un don para conseguir estos maquillajes. Seguro que muchas artistas estarían encantadas de ponerse bajo sus manos para conseguir lucir como una auténtica Bratz. Y es que en tiempos donde la nostalgia está de moda, ¿qué mejor que rendir homenaje a las muñecas que marcaron nuestra infancia?