Harry Styles impresionó con su look en los BRITs Awards y acabó la noche con premio y regalo de Olivia Rodrigo

Parece que las galas de premios en tiempo de pandemia empiezan a coger vidilla. Y aunque los Globos de Oro han anunciado su cancelación, los BRITs Awards nos han demostrado que este tipo de eventos tienen más importancia que nunca.

La gala de los premios musicales británicos nos dio la esperanza de volver a los tiempos de glamour y grandes reuniones de estas ceremonias que nos dejan siempre muchos cotilleos que comentar al día siguiente.

En esta ocasión, hemos querido fijarnos en el traje de Harry Styles que, como es habitual en él, no pasó desapercibido. Estamos acostumbrados a que sus estilismos sean de los más comentados en las alfombras rojas y, en esta ocasión, no iba a ser diferente.

Un aire retro

Una vez más, ayudado por su estilista, Harry Lambert y apostando nuevamente por la firma de la que es imagen, Gucci, lució un traje de chaqueta poco convencional. Solapas grandes y pantalones acampanados en un mood retro que nos trasladaba a los años ’70 de la psicodelia.

Se trata de un diseño de la colección otoño de 2021 de Gucci. Lleva un estampado que nos recuerda al del papel que decoraba muchas casas en aquella época. Tonos marrón y crema que adquirían una versión más moderna al ser acompañados por unas zapatillas blancas, unos cuantos de sus habituales anillos y un bolso marrón con un asa superior de bambú. Recordemos que él mismo protagonizó una campaña de bolsos para esta firma en ese intento por romper barreras de género en la moda.

Harry Styles en los Brits Awards. / JMEnternational/JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images

Noche de premios y regalos

Con ese estilo tan representativo y al que ya nos tiene acostumbrados asistió a una gala en la que recogió el premio MasterCard British Single por Watermelon Sugar.

Y no fue lo único que se llevó esa noche. Olivia Rodrigo, una de las grandes esperadas de la noche, asistió a la gala con varias cartas hechas a mano para algunos de sus ídolos. Uno de ellos es el ex One Direction. Lo que no sabemos es lo que ponía, pero es de lo más tierno el sobre morado con mariposa y escrito a mano que recibió.

Olivia Rodrigo le dejo una carta a Harry 🛐 pic.twitter.com/sOD6BeZXnN — Fernanda Almanza (@Fer_almanza08) May 11, 2021

Está claro que Styles es una inspiración para las generaciones más jóvenes.