Cinco festivales de música que no te puedes perder esta primavera-verano en Madrid

¡Los músicos están volviendo a los escenarios! Aunque todavía queda batalla contra el coronavirus que causa la Covid-19, el avance en la vacunación y un mayor conocimiento sobre la enfermedad que hace que las medidas de seguridad que se toman son cada vez más adecuadas, están favoreciendo que los festivales de música regresen a nuestro país.

Si estás en Madrid o tienes la intención de moverte hasta la capital próximamente, anota estas citas en tu agenda, porque la música en directo y el buen rollo están de vuelta y no de lo puedes perder.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este año todavía habrá que respetar algunas medidas de seguridad especiales debido al coronavirus y una de ellas afectará al aforo. Por eso te recomendamos, que si estás interesado en ir a alguno de estos festivales, vayas sacando tus entradas porque no son tantas como de cosumbre ¡Y están volando!

Festivales en Madrid 2021

LOS40 Primavera Pop

Si estás en Madrid o tienes pensado pasarte por la capital próximamente, no puedes fallar en LOS40 Primavera Pop, un festival que tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre el próximo 18 de junio y en el que se subirán al escenario Aitana, Omar Montes, Lola Índigo, Beret, Rocco Hunt, Dvicio, Nil Moliner, Beret, Marlon, Juan Magán y muchos más.

¡Por si no puedes esperar a esta gran cita, te dejamos aquí la playlist oficial con la que ir calentando motores para el Primavera Pop de este año!

Noches del botánico

Otra de las opciones en Madrid son las Noches del botánico. Este 2021 el festival se extenderá durante los meses de junio y julio, cuando en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII y la Universidad Complutense de Madrid se subirán al escenario, en distintos días, artistas como Nathy Peluso, Amaia, Love of Lesbian, Xoel López, Amaral, Miguel Rios, Lori Meyers y muchos más.

Mad Cool

La tercera opción que os presentamos sobre el panorama musical de la primavera-verano madrileña es el Mad Cool. Este festival celebrará su edición del 2021 en la Universidad Complutense de Madrid entre el 7 y el 10 de julio y contará con artistas nacionales e internacionales entre los que destacan Twenty One Pilots, Cardi B, Placebo, The Killers, Deftones, Kings of Lion, Faith No More, Red Hot Chili Peppers y Pixies.

Si ahora que sabes que Twenty One Pilots viene al Mad Cool no puedes esperar más para verlos, te contamos que en LOS40.com estamos sorteando 40 entradas para el concierto virtual que la banda dará el próximo 21 de mayo para presentar su nuevo álbum: Scaled and Ice.

Anthony Kiedis de REd Hot Chilli Peppers. / Suhaimi Abdullah / Getty Images

Reggaetón Beach Festival Madrid

Este 2021 llegará a Madrid un urban beach, el Reggaeton Beach Festival. Este festival se celebrará los días 3 y 4 de julio en el recinto del Mad Cool y que también tendrá ediciones en Benidorm, Mallorca, Barcelona, Marbella, Santander y Marina D'or (Castellón).

Ídolos

LOS40 Classic también traerá a Madrid este verano una nueva edición de Ídolos, un espectáculo en vivo en el que Rock en Familia acercará a la música a los más pequeños de la casa en un formato que hará disfrutar a toda la familia. Ídolos se celebrará el 19 de junio en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

¿Te los vas a perder?