David Otero, Adelen y su curiosa historia en Corazón malherido, mira el vídeo y la letra

David Otero ha estrenado su nuevo videoclip con el que sigue presentando su más reciente trabajo discográfico: Otero y yo. Un espectacular repaso a algunas de las mejores canciones de su carrera musical y para la que ha contado con la colaboración de importantes nombres de la escena musical española. Aunque en algunos casos, como en Corazón malherido, casi fuera una cosa del destino.

Porque la curiosa historia que une al solista con Adelén se produjo gracias a un paseo por las calles de Madrid. "Meses antes de invitarla a participar, cuando la idea me empezaba a rondar la cabeza, estaba paseando por el centro de Madrid junto a Rober y Óscar (nuestro equipo de grabación de videoclips y fotos) y se me ocurrió ponerle a Óscar una primera versión de Corazón malherido para ver qué le parecía. Mientras la escuchamos caminando por la calle Serrano, nos topamos de frente con la misma Adelén, que en ese momento estaba viviendo en Madrid. Fue algo mágico, una posibilidad entre un millón. Por supuesto, esa señal no la pude dejar de lado e inmediatamente la invité de forma oficial a poner su voz y su creatividad para terminar juntos la canción" explica el músico madrileño.

Una curiosa historia que ha desembocado en esta colaboración y en un videoclip en el que las imágenes tienen un aire y un aroma a western que nos encanta. Una propuesta audiovisual que tiene mucho que ver con la propia creación de la canción como explica David Otero en la nota de prensa de lanzamiento de su nuevo vídeo.

"En la película Crossroads (1986) el protagonista, Ralph Maccio, conocido por su papel como Daniel San en Karate Kid, se enfrenta en un duelo épico de guitarra a Steve Vai, que se presenta como un secuaz del diablo al que debe vencer a base de escalas y riffs virtuosos para recusar el alma de su amigo Willie. En la música, como en cualquier otro lugar, se nos presentan ocasiones en las que la vida nos pone delante una decisión y a veces tras esas puertas parecen esconderse ángeles o demonios" asegura el artista.

La conexión es evidente y el buen rollo también: "Ella es Adelén, mitad noruega, mitad española. Nos habíamos juntado hacía algún tiempo para componer juntos y me encantó su esencia". Una canción con una propuesta sonora atrevida y diferente a lo que nos tenían acostumbrados por lo que sorprenderá a sus seguidorxs.

"Tomar la ruta complicada en la vida, la puerta por la que el camino se torna más arduo, pero que te lleva a hacer lo correcto, es lo que me inspiró a escribir esta canción. Y tal vez exponer mi miedo a la maldad del mundo encarnada por todos los diablos con los que nos cruzamos, que me lleva, como reza la canción, a esconderme 'debajo de la mesa'. Cuando teníamos la canción terminada, Tato y yo nos preguntamos qué era lo que le faltaba. Entonces lo vi claro: necesitábamos a ese ángel que te abre la puerta del camino correcto y te dice Vuelve por aquí" concluye David Otero.

