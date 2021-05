The Division expande su universo

El lanzamiento de Tom Clancy’s The Division en 2016 supuso la primera propiedad intelectual original bajo el paraguas de Tom Clancy desde 2009, y el juego batió multitud de récords de ventas para Ubisoft. La serie continuó su desarrollo con The Division 2, convirtiéndose en uno de los juegos de mayor éxito en 2019, y su expansión de 2020, Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York, fue a su vez la más activa del juego.

"En los últimos cinco años, The Division ha pasado de ser un ambicioso proyecto de Ubisoft a una reconocida serie a nivel mundial con más de 40 millones de jugadores", ha explicado Alain Corre, director ejecutivo de Ubisoft EMEA. "Estamos muy orgullosos de lo que han conseguido nuestros equipos con esta serie, y del increíble universo que han creado. Su potencial y profundidad nos permite explorar nuevos y emocionantes contenidos que seguro gustarán a todos los fans de The Division, tanto a los nuevos como a los más fieles".

Como parte de esta expansión de la serie, Ubisoft ha desvelado hoy Tom Clancy’s The Division Heartland, un nuevo título de tipo free-to-play ambientado en el universo de The Division. Red Storm Entertainment lidera su desarrollo, un estudio que tiene fuertes vínculos con las licencias de Tom Clancy, y que ha trabajado tanto en The Division como en The Division 2. The Division Heartland será una experiencia de juego independiente disponible en PC, consolas y plataformas en la nube en 2021-2022.

Ubisoft ha anunciado también planes para desarrollar versiones de The Division para dispositivos móviles, con el objetivo de llevar el universo a un público aún más amplio. Se darán más detalles sobre este proyecto en un futuro próximo.

Por último, The Division 2 recibirá también nuevo contenido como parte de una actualización que llegará a finales de 2021. Ubisoft Massive, con el apoyo de Ubisoft Bucarest, está dirigiendo el desarrollo de este nuevo contenido, que incluirá un modo de juego completamente nuevo y nuevas maneras de hacer subir de nivel a los agentes, con énfasis en el aumento de la variedad y la viabilidad de las construcciones. Se darán más detalles sobre esta nueva actualización antes de su lanzamiento.

The Division está ampliando también su oferta de contenido transmedia con una película protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal, en desarrollo con Netflix. Rawson Marshall Thurber dirigirá la cinta, inspirada en el juego original. Además, The Division anuncia igualmente una próxima novela original publicada por Aconyte. La narración estará ambientada en los acontecimientos posteriores a The Division 2, y explorará cómo el Brote afecta a diferentes regiones de Estados Unidos mientras los agentes luchan por asegurar las rutas de suministro. Compartiremos más información sobre el contenido transmedia de The Division a lo largo de este año.