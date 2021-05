Adiós a la fecha de caducidad de los yogures: Danone la eliminará este 2021

Danone se está despidiendo ya de la temida fecha de caducidad de sus productos lácteos. La compañía, tal y como ha anunciado este mismo jueves a través de un comunicado emitido junto a Too Good To Go, está comprometida con la lucha contra el desperdicio alimentario y ha decidido eliminar del 80% de los productos que vende en España la fecha de caducidad y sustituirla por una fecha de consumo preferente.

El director general del grupo francés en España, Paolo Tafuri, ha explicado que la empresa ha preparado este paso "con mucha dedicación y esfuerzo, especialmente desde la perspectiva de la calidad alimentaria", y que, después de analizar las cifras de desperdicios de comida en nuestro país —77 kilos por persona y año, de los cuales el 42% se genera en los hogares—, han decidido que ha llegado la hora de tomar cartas en el asunto.

"El momento actual exige responsabilidad por parte de las empresas, un valor que Danone siempre ha tenido en cuenta y que asumimos a través de nuestro doble compromiso con la salud de las personas y el medioambiente", ha recalcado Tafuri en referencia a que el 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se deben al desperdicio alimentario.

Será un cambio progresivo

Danone ha explicado que le cambio de fecha de caducidad a fecha de consumo preferente será progresivo y que se hará por marcas. Danacol, Actimel y Alpro ya cuentan con este etiquetado en el momento del anuncio; durante los próximos meses se irá imponiendo la fecha de consumo preferente en Vitalinea y Densia y finalmente, en el mes de septiembre, el Grupo Danone la llevará también a los envases de Activia, Danonino y Danone.

Diferencias entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente

La fecha de consumo preferente, según indica la Unión Europea, indica el momento hasta el que el alimento conservará su calidad intacta. Sin embargo, una vez pasada esta fecha, este seguirá siendo seguro para el consumidor siempre que se respeten las instrucciones de conservación y su envase no esté dañado. Sin embargo, puede empezar a perder sabor y a experimentar cambios en su textura.

Así, la UE recuerda a los consumidores que, antes de tirar un alimento porque se haya pasado la fecha de consumo preferente, se debe comprobar si el envase de este está intacto, si tiene buen aspecto, si huele bien y si sabe bien. Porque si es así, se podría consumir.

Por su parte, la fecha de caducidad indica el momento hasta el cual el alimento se puede consumir de forma segura, por lo que aparece en productos muy perecederos como el pescado fresco o la carne picada. Por ello, desde la UE insisten en que no se debe consumir nada después de que haya pasado su fecha de caducidad.

La única excepción, según indican las autoridades europeas sanitarias, se da con los productos que se compran y después se congelan. "Si congela el alimento en casa poco después de adquirirlo, puede alargar su conservación más allá de la fecha de caducidad, siempre que lo congele correctamente. No obstante, siga las instrucciones que figuren en el envase, por ejemplo, guardar en el congelador hasta la fecha de caducidad, cocinar sin descongelar o descongelar previamente por completo y consumir en las veinticuatro horas siguientes", recuerdan desde el organismo.