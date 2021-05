Natalia de Molina recibe el cariño de sus compañeros tras compartir la historia de su triste infancia

No siempre es fácil enfrentarse al pasado, pero de vez en cuando resulta terapéutico. No sabremos si será lo que le ha ocurrido a Natalia de Molina, pero la actriz se ha abierto en canal para confesar cómo fue su infancia, y está claro, que no fue fácil.

“Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz, de una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia. Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos”, relataba sobre aquellos tiempos que marcan y que te hacen crecer.

Tener una mochila como esa siempre pesa, pero hay que seguir adelante y ella lo hace, sigue luchando. “Y me veo ahí... ahí... tan chiquitita... tan sola... Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única... y aquí seguimos, como mariposas. 💜”, terminaba escribiendo en sus redes sociales.

Una actriz querida

Si de pequeña se sentía sola, ahora no debería hacerlo porque los comentarios que ha recibido tras compartir esta dura historia, han estado cargados de amor y comprensión. Muchos actores y actrices se han volcado con ella.

Candela Peña: Soy compañera de esa ... si hubiera podido... hubiéramos jugado juntas en el patio... tq gordita❤️

Sara Sálamo: ❤️❤️❤️❤️🙌🏻 belleza de mujer. En todos los sentidos.

Aitana Sánchez Gijón: Tan bella y única mariposa... 🦋

Pol Monen: ❤️ A esa niña la llevas siempre contigo. Cuidándola y dándole lo que siempre necesitó. A seguir cantando y bailando, aunque grite el mundo. Y a seguir desatando nudos con abrazos que son caricias.

Roy Galán: Ay, Natalia. ❤️ 🔥 Qué bien escribes, gracias por compartirte. Hazlo más. Eres preciosa.

Milena Smit: quiero mucho a esa niña y ni siquiera la conocí 🤍

Ana Risueño: Gracias por compartir algo tan doloroso y tan bonito al mismo tiempo... te hubiera abrazado muy fuerte en esa foto y lo hago ahora, maravillosa mujer💜

Blanca Romero: ❤️

Carlos Bardem: ❤️🔥

María Adánez: 🙌🙌🙌🙌❤️

Daniel Grao: ❤️

David Castillo: 💙

Está claro que es una mujer fuerte y con las cosas claras. Superó los problemas de su infancia y sigue trabajando para que no afecten demasiado a su autoestima. Y gracias a su talento y su trabajo se ha convertido en uno de los rostros habituales de la ficción española. Se ha hecho querer y está claro que si tiene algún día de soledad, es porque quiere, porque le sobran hombros sobre los que llorar y gente con la que disfrutar.