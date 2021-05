Twitch y su error 2000 en España: así puedes arreglarlo si quieres ver las 24h de Ibai

Hoy es un gran día para Ibai Llanos. El creador de contenido más exitoso del momento ha celebrado sus 6 millones de suscriptores con un directo de 24 horas seguidas en Twitch. Una manera de agradecer todo el apoyo que ha recibido durante estos años de la manera que más le gusta a sus fans: a través de un stream.

Con lo que no contaba el vasco es con una caída de la plataforma. Y es que sobre las tres de la tarde, algunos usuarios han empezado a tener problemas en conectarse a la plataforma. El problema no se ha resuelto en las siguientes horas, y cada vez eran más los usuarios y usuarias que no podían entrar a ver los vídeos en directo de Twitch.

Algunos usuarios han acudido desesperados a Twitter para preguntar qué ocurría. Y es que, durante horas, no les dejaba entrar a ver los vídeos ni desde el móvil ni desde el PC, apareciéndoles el siguiente mensaje en la pantalla:

“Se ha producido un error de red. Inténtalo de nuevo (Error #2000)”

Soy el único al que le pasa, que entro a cualquier stream de twitch y me aparece este error? no puedo ni en movil ni en pc ni nada

El error, tal y como ha informado la plataforma a través de un comunicado, ha aparecido solo en España. De hecho, sobre seis de la tarde, Twitch ha escrito el siguiente mensaje: “Somos conscientes de que los usuarios de España pueden estar experimentando errores al acceder a Twitch en este momento. Nuestro equipo está investigando actualmente para solucionar este problema”.

La solución que da Ibai

Ibai Llanos ha querido ayudar a los usuarios españoles que no hayan podido entrar en la plataforma en las últimas horas. El joven ha recomendado seguir los siguientes pasos para poder ver su directo:

SI QUIERES VER TWITCH:



-DESCARGA OPERA

-ABRE EL NAVEGADOR

-ABRE CONFIGURACIÓN Y ACTIVA VPN



— Ibai (@IbaiLlanos) May 13, 2021

