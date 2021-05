Ellen DeGeneres deja su programa tras 18 años y da sus razones

Ellen DeGeneres dejará de presentar The Ellen DeGeneres Show el próximo 2022. La cómica ha decidido no renovar el contrato del programa que conducía desde 2003.

Se trataba de uno de los formatos más exitosos de la televisión de Estados Unidos, al que todos los famosos querían acudir y en el que habían recibido figuras de la talla de Barack Obama, Joe Biden, Penélope Cruz o Britney Spears.

Pero lo cierto es que, desde que salieran a la luz los informes que denunciaban un ambiente laboral "racista y tóxico" en la producción del programa la audiencia había perdido hasta a un millón de espectadores.

DeGeneres pidió perdón en una carta pública: "El día uno de nuestro programa, le conté a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: nadie levantaría nunca la voz, y todo el mundo sería tratado con respeto", pero aún así el público ya no la ve igual y ella ha tomado la decisión de no prorrogarlo más.

"Ya no es un desafío para mí"

La propia humorista ha exlpicado que "cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí", argumentó a The Hollywood Reporter.

Aún así, el formato será recordado como uno de los más premiados. Ha sido nominado a los Emmy en 171 ocasiones (con 61 estatuillas conseguidas) y actualmente concentra una media de 2,5 millones de espectadores diarios, a los que hay que sumar quienes siguen sus contenidos virales en YouTube y otras plataformas internacionales.