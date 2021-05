La azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’ manda un mensaje a su hermano, concursante de ‘Love Island’

Laura Moure ha sorprendido a los seguidores de La Ruleta de la Suerte mandando un mensaje a su hermano que, en estos momentos, está concursando en Love Island.

Se trata de Moure, el joven que lleva desde el arranque del dating en la villa y que, por el momento, no ha encontrado a su gran amor allí.

Por el contrario, sí que se está llevando grandes amistades y todos sus compañeros le quieren por lo especial que aseguran que es.

Por todo ello, Laura no ha querido desaprovechar la ocasión de mandarle unas palabras: "Hermanito, ¿qué puedo decirte que no sepas ya? Te quiero con locura y no te preocupes, si no encuentras el amor allí ya lo encontrarás. Tú disfruta, pásatelo bien, sigue tocando la guitarra y mostrando todo lo que te gusta hacer".

Y hace alusión a ese tinte "especial" que tiene: "Como hermana te diré que sigas siendo tú mismo. Que eres una persona maravillosa, que aunque te sientas diferente, a veces, a los demás no pasa nada. Es que eres muy noble, muy bueno y deja que eso se vea. Que no te avergüence. Y vas a encontrar a una mujer maravillosa, si no es ahí, será fuera. ¡Que yo quiero una buena cuñada", acaba exclamando.