La primera vez de Héroes del Silencio

El 13 de mayo de 1989, Héroes del Silencio conseguía que Flor venenosa se convirtiera en su primer nº1 en Los 40 Principales. Eran los comienzos de la banda aragonesa más importante de la historia. Unos años en los que, además de ese debut en el nº1, el cuarteto experimentó otras muchas vivencias por primera vez. Conocemos alguna de ellas, viajando a los 80’s a través del testimonio del que fuera su vocalista y líder Enrique Bunbury.

Primer sueldo: “370 pesetas a repartir”

El primer concierto de Héroes del Silencio fue el 10 de marzo de 1985, una mañana soleada de domingo, en la sesión matinal del Cine Pax de Zaragoza. Era la primera vez que el nombre del grupo aparecía anunciado en un cartel en el que figuraban los madrileños Alphaville como actuación principal. También tocaban sus paisanos Boda de Rubias. A ellos, apenas les conocía nadie...

Sin embargo, el primer ‘sueldo’ que el grupo maño recibió, fue cuando pasaron la gorra después de su actuación en un gimnasio de kárate ante unas 15 ó 20 personas. Lo recordaba Enrique Bunbury en una entrevista en LOS40 realizada por Sira Fernández: "Creo que fueron... no sé si llegaron a 370 pesetas para repartir entre los cuatro. Tocamos en un gimnasio de kárate y no vinieron ni siquiera los profesores, ni los alumnos... creo que estaban los que limpiaban en el gimnasio. No llegaron a las 15 personas, 15 ó 20 personas, y cobramos pasando la gorra, obviamente, y esto es lo que nos cayó. Y aún nos sentimos afortunados, porque para los que había realmente, recoger 350 o 360 pesetas ya fue un milagro".

Primera entrevista: “Tendremos que decir cómo nos llamamos ¿no?”

La primera entrevista en radio a Héroes del Silencio fue en LOS40. Todavía no tenían nombre y lo decidieron sobre la macha, mientras subían en el ascensor: "Yendo a la primera entrevista, con la maqueta, nos llaman, nos quedamos alucinados porque alguien nos quiere entrevistar, nos parecía extraordinario y decimos 'bueno, tendremos que decir cómo nos llamamos ¿no?'. Y lo pensamos en ese mismo momento. Realmente, no tuvo mucha reflexión (del primero al cuarto piso) ... menos, menos, porque de hecho era una emisora de 40, en aquella época era Radio Zaragoza, no sé cuántos pisos, yo creo que solo había dos, dos pisos, o sea que mucho no pudimos pensar".

No lo pensaron mucho porque el nombre lo tenían delante, en esa primera maqueta que llevaban en la mano. Era una de las cuatro canciones que la conformaban: Héroe de silencio (que después se cambió a Héroe de leyenda). Las otras eran Olvidado, Sindicato del riesgo y Hologramas.

Primer disco: “Si no vendéis más de 5.000 copias... estáis despedidos”

El primer disco que grabaron fue un EP llamado Héroe de leyenda (1987). Su discográfica, EMI, les había puesto a prueba y querían comprobar si realmente funcionaban. Bunbury recuerda aquel momento como una amenaza “muy atemorizante”: "Por curiosidad dije 'pero esto, lo del EP, es como introducción ¿qué es lo que pasa si el EP no acaba de funcionar?'. Y a mí me dijeron directamente 'bueno, si no vendéis más de 5.000 copias (creo que eran) estáis despedidos'. Funcionó bien, afortunadamente. Pero, claro, éramos unos críos, yo no sé si tenía los 18 años en aquel momento, esto fue en el año 86, tenía 19, sí. Fue así como muy atemorizante para unos críos que empezaban ¿no?".

Ya es sabido que funcionó y que vendió 30.000 copias, cifra inédita para un EP debut.

Primera vez en la radio: “la apagué”

Todos los artistas recuerdan como un momento muy especial esa primera vez que escuchan una canción suya en la radio. Nunca olvidan dónde estaban o qué hacían. Bunbury también se acuerda, pero no sabe dónde fue. Su reacción inmediata no deja de sorprender: "Si, sí me acuerdo, que no sé dónde fue, y empezó a sonar y la apagué, la radio. No sé, dije 'uff, qué miedo me da'. No sé... la apagué, fue por vergüenza y por timidez, obviamente".



Primer LP: “Ni los discos de Michael Jackson sonaban mejor”

Después del tremendo éxito del primer EP, llegó el álbum debut de Héroes del Silencio, El mar no cesa (1989). El vocalista del grupo pensaba entonces que canciones como Mar adentro, Agosto o Flor venenosa no las superaba ni el mismísimo ‘rey del pop’: "Me acuerdo cuando terminamos de grabar el primer LP, que yo pensaba que ni los discos de Michael Jackson sonaban mejor. Te lo juro, lo pensaba. Luego, con el tiempo digo 'pero si ese disco suena fatal, es terrorífico como suena'".

Primer tour por Europa: “No querían pagarnos los billetes a América”

Con ese primer disco, Héroes del Silencio emprendió una extensa gira de 150 conciertos por España... y por primera vez viajaron a Europa: "Yo no sé qué es lo que pasaba en aquella época, pero desde luego nosotros no es que tuviéramos un apoyo incondicional de la compañía. De hecho, nosotros, con el primer disco, ya salimos a Europa. Porque teníamos esa voluntad de salir fuera. Y como no querían pagarnos los billetes a América, que hubiera sido lo lógico, dijimos 'bueno, pues vamos a salir a Europa, en realidad lo único que tenemos que hacer es alquilar una furgoneta y nos vamos a’ ... no sé, creo que los primeros fueron en Bélgica y en Suiza".

Primer concierto multitudinario: “no he vuelto a tocar ante tanta gente en mi vida”

En junio de 1991, la cadena 40 Principales celebró su 25º aniversario con dos macro-conciertos en Barcelona y en Madrid. Héroes del Silencio fue uno de los 21 grupos que participaron en el evento. Su actuación en el Hipódromo de la Zarzuela es, según Bunbury, la primera del grupo ante “tantísima gente”. Y posiblemente, la única: "Creo que hasta ese momento yo no había tocado ante tantísima gente, y a lo mejor no he vuelto a tocar ante tanta gente en mi vida. Es posible que sea el concierto con más (gente) porque en total, no sé si había como 100.000 personas en Madrid y había otras 100.000 en Barcelona, y el concierto se estaba retransmitiendo a través de las pantallas... entonces, en total, eran como 200.000 personas viendo el concierto, más luego la gente que lo vio retransmitido. Realmente, ahora que lo estoy pensando, es posible que haya sido el concierto con más gente".

Primer nº1 en LOS40: Flor venenosa

Flor venenosa, primer single del álbum debut de Héroes del Silencio, El mar no cesa (1989) fue también la primera canción del grupo que llegaba al codiciado nº1 de Los 40 Principales. Ocurrió el 13 de mayo de 1989.

Posteriormente, hasta su disolución en 1996, llegaron al primer puesto con otras siete canciones: Entre dos tierras, Maldito duende, Despertar, Nuestros nombres, La herida, Iberia sumergida y La chispa adecuada.