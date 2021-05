7 veces en las que Harry Styles nos advirtió de las próximas tendencias en la moda

Harty Styles es ya un icono de la moda. El cantante británico ha roto moldes desde que empezó en el universo musical y se ha atrevido a ponerse prendas que reflejaban las últimas tendencias e incluso, se ha lanzado, de la mando de las grandes firmas, a presentarlas al mercado.

Syles ha lucido faldas, boas, trajes monocolor, campanas de vértigo e incluso se ha atrevido con texturas y colores impensables para otros artistas menos arriesgados, y lo ha hecho obteniendo la admiración de sus fans y de los amantes de la moda.

De hecho, en los últimos años el británico se ha perfilado como un pionero del estilo y se ha atrevido con looks que al poco tiempo se han confirmado como las tendencias absolutas de la primavera, el invierno, el verano y el otoño. Aquí, os dejamos algunos ejemplos claros de cómo Harry Syles, siempre acierta con su indumentaria.

1. La blazer rosa

Si vives en 2021 seguramente no te ha hecho falta ni salir a la calle para darte cuenta de que la blazer rosa es la prenda de la primavera y así se ha visto en las calles y lo han corroborado los portales de moda. Esta chaqueta formal en rosa fucsia o en cualquier otro tono, ha aparecido en platós de informativos, en tertulias, la han llevado las influencers de nuestro país y de medio mundo e incluso, a conjunto con un pantalón del mismo color, ha sido el look escogido por la propia Rocío Carrasco para grabar el documental que se está emitiendo estos días y que tanto está dando que hablar en nuestro país.

Pues Harry Styles ya la llevó en 2017, cuando actuó en Today Show, en Nueva York. Fue en la presentación de Sign Of The Times, su primer sencillo en solitario. Su público lo dio todo, y él triunfó con este look tan llamativo.

Harry Styles luce un traje rosa / James Devaney (Getty Images) / GUESS

2. El traje verde menta

El verde fue el color tendencia del otoño de 2020 y lo sigue siendo en la primavera de 2021 aunque solo en su tonalidad menta. Así lo estamos viendo en las tiendas, en las calles, y nos lo demostró la propia Mabel en los premios BRITs aunque ella se atrevió con un tono más brillante.

Harry lo lució en 2017. En concreto lo hizo en su actuación durante la pasarela de Victoria's Secret, donde llenó de color y energía el escenario. Y es que le bastó con un solo tono, el menta, para deslumbrar entre el resto. Interpretó Kiwi y Only Angel, haciendo un guiño a los ángeles del show de Victoria's Secret.

Harry Styles y su traje verde menta en el show de Victoria's Secret / Kevin Mazur (Getty Images) / ASOS

3. La camiseta de tirantes estilo '90s

Si las amercanas se están acompañando con algo este 2021 es con las camisetas de tirantes al más puro estilo de los años '90. Informales, en algunos casos algo transparentes y en muchos otros, con un escote redondo pero muy pronunciado. ¿Y quién se puso ya una de estas camisetas en marzo de 2019? Efectivamente, ¡Harry Syles!

Así acudió al evento de Rock & Roll Hall Of Fame en Nueva York en marzo de 2019. Un evento en el que actuó con Stevie Nicks y con el que volvió a demostrar que para él no hay retos imposibles en la moda. Curiosamente, su traje fue posteriormente cedido al Rock & Roll Hall Of Fame, que ahora lo luce en sus muros.

Harry Styles con camiseta de tirantes estilo 90's / Robert Kamau (Getty Images) / ASOS

4. El crochet

Lo ha dicho Vogue y unas cuantas publicaciones de moda más: el crochet es la tendencia viral del verano de 2021; y claro, aunque tiendas como Zara y Mango estén llenas ahora de prendas confeccionadas con esta técnica, hay que decir que Harry Styles ya se las había puesto antes. El cantante se subió al escenario de Today Show en febrero de 2020 con este estilazo para presentar algunos temas de su último álbum Fine Line.

Harry Styles con su chaqueta de crochet / NBC (Getty Images) / Stradivarius

5. La sobrecamisa

Las sobrecamisas tienen amantes pero también han sido muy odiadas en las últimas temporadas. El pasado otoño-invierno se conviertieron en un must en los armarios de las celebrities, las influencers y cualquier amante de la moda pero Harry Syles, ya las había lucido en púlblico en diciembre de 2019. El artista se la puso sobre una camiseta que él mismo había diseñado junto a Alessandro Michele, director creativo de Gucci para acudir a la BBC.

La visita tuvo lugar debido a la grabación del Live Lounge protagonizado por el propio Harry. Una sesión acústica en la que interpretó Juice, el tema de Lizzo que tanta sensación causó.

Harry con sobrecamisa / Neil Mockford (Getty Images) / ASOS

6. Las uñas multicolor

¿Estás pensando en ir a hacerte las uñas? Seguramente salgas del centro de estética con un diseño multicolor, pues aunque están de moda desde 2019, cuando se las puso el artista, siguen siendo una de las apuestas de este verano junto a las manicuras en tonos rosas, blancos o en azul cielo.

Artistas como Bad Bunny, y otros, también han formado parte de esta tendencia que siguen cada vez más y más personas. Eso sí, se las hemos visto solo en color negro. Hasta algunos compañeros de la exbanda del británico lucen también sus uñas pintadas. Zayn es uno de ellos.

Manos de Harry Styles / Lauren Hurley - PA Images (Getty Images)

7. La camisa oversize

No solo son cómodas, sino que también marcan tendencia. Las camisas oversizes están a la orden del día y se han conviertido en un 'must' de esta primavera. Pero para Harry Styles no es ninguna novedad, ya que las lució en el videoclip de Golden causando sensación.

El clip del quinto sencillo de su disco Fine Line ya supera los 129 millones de reproducciones, lo que demuestra que tiene un gran impacto a nivel internacional. Y es que su look con camisa oversize nos trasladaba a una isla griega al más puro estilo de Mamma Mia.

📣| Las 15.7M de views en YouTube convierten a Golden el mejor video musical debut de Harry en la plataforma! Congrats @Harry_Styles ☀️



Seguid viendo el vídeo: https://t.co/h4rjK3KqbT pic.twitter.com/nEGUu9lIfq — L&H Updates (@LHHispanic) October 27, 2020

No hay duda: Harry Styles sigue las modas. O, mejor dicho, quizás se anticipe a ellas.