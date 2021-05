Lunay y Rauw Alejandro se unen a Wisin en su tema ‘En Mi Habitación’: ¡mira el vídeo!

Desconocemos cuál es, pero Wisin, Rauw Alejandro y Lunay tienen la fórmula para el éxito. Y si encima se animan a unir sus voces en un mismo tema, el triunfo está más que asegurado.

Se trata de En Mi Habitación, una canción de ritmos urbanos en la que la fusión de estos talentos no pasa desapercibida. Ya lo ha dicho el propio Wisin en la descripción de su publicación en Instagram: ¡no fallan!

Pero este tema llega acompañado de un videoclip cuya historia refleja lo que ocurre a diario en el transporte público. ¿Alguna vez has sentido un flechazo con la persona que tienes enfrente? Y no solo eso, sino que también te has imaginado todo tipo de escenas con él/ella. Pues bien, esto es lo que este trío de artistas nos trae en las imágenes de su clip.

Una chica y un chico se encuentran en un tren y sus miradas se conectan desde el primer segundo que se cruzan. Tanto que comienzan a bailar y a dejarse llevar por los diversos vagones. Los protagonistas del tema van apareciendo en algunos de ellos.

El baile acaba convirtiéndose en una representación de la pasión que sienten el uno por el otro. Como si se tratase de su única forma de expresión. Pero todo acaba siendo producto de la imaginación de la joven, y eso es algo que se refleja en la escena final. Se repite la imagen del principio, pero no comienzan a bailar, sino que ella le observa y él toma asiento. Ahí acaba la historia. ¿Quién sabe? Quizás sí acabaron teniendo un final feliz.

Sea como sea, Wisin, Rauw Alejandro y Lunay tienen muy claro que quieren emocionarnos y levantarnos de la silla para darlo todo con su nuevo temazo. Y es que con esta fusión de talentos de la vieja y la nueva escuela nada podía salir mal. Y a ti, ¿qué te parece En Mi Habitación?