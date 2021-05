Lola Índigo se pasa al pop rock en ‘Spice Girls’: mira el vídeo y la letra

Cuando me levanto pienso que sigo soñando despierta

Está guapo tener chofer, pero odio que me abran la puerta

Pintarme el pelo de colores

Quiero que me manden flores

Que me saquen el perro a pasear

Que me regalen las cosas

Solo porque soy famosa

Y echar de menos mi vida normal

Oh, oh, todos me están llamando

Oh, oh, y yo sola en mi cuarto

Mi, mis amigas las Spice Girls

Quieren salir y yo estoy que me salgo

Oh, oh, te estoy impresionado

Salgo en la tele y en la radio

Oh, oh, estoy llorando en el baño

Lo tengo todo, pero me falta algo

Que siempre vas a tu bola y

Mi mundo no te funciona no

Tú eres de jugar al FIFA y ver Star Treck

Aun recuerda que esa noche me tiré a tres

Porque soy un puto cuadro, ¿es qué no lo ves?

Por ti juro que cambio de una vez

Esta vida es divertida, pero igual no es para mí

Nadie me conoce mucho, pero todos cree que sí

Aunque Ibiza la gozamos no me quedo allí a vivir

Ya me que comí el escenario

Lo que quiero es comerte a ti

Lo que quiero es comerte a ti

Pero me falta algo