Alexia Rivas da un claro mensaje a sus compañeros tras convertirse en la nueva expulsada de ‘Supervivientes’

La semana pasada, despedíamos la gala de Supervivientes con una larga lista de nominados. Los cuatro lacayos lo eran directamente y se unían a la lista Alejandro Albalá y Valeria Marini. Estos dos últimos se iban salvando poco a poco a lo largo de los días.

Así que, este jueves, eran los cuatro lacayos los que se enfrentaban a la expulsión: Agustín Bravo, Lara Sajen, Sylvia Pantoja y Alexia Rivas. La verdad es que, para ellos, el concurso está siendo doblemente difícil.

Primero tuvieron que pasar sus primeras semanas en un barco donde los mareos y sufrimientos eran mayores y, después, una vez en tierra, en lugar de convertirse, por fin, en concursantes de pleno derecho, se convirtieron en lacayos del resto de sus compañeros.

Sylvia fue la primera en poder respirar. El siguiente salvado fue Agustín Bravo. La cosa quedaba entre Lara Sajen y Alexia Rivas y, finalmente, la periodista fue la que perdió la batalla y se convertía en la nueva expulsada.

"Os voy a apoyar a todos, no os preocupéis. Nos vemos en Madrid, os voy a defender a todos, de verdad. Esto se acaba más pronto de lo que parece”, les decía mientras daba abrazos a todos sus compañeros.

“Me siento súper ganadora porque, muchos de vosotros lo sabéis, me quería llevar a mí misma, y creo que en parte lo he conseguido. Os siento una parte de mi vida porque, aunque parezcan poco cinco semanas, es mucho. Sois maravillosos. Esto es un juego, lo sabemos, sé lo mal que se pasa, pero intentad pensar en la oportunidad. Cuando tengáis hambre pensar en que cualquier día os podéis ir", les decía a sus compañeros antes de dejar la palapa y asegurar uno a uno que eran maravillosos.

Rumbo a Playa Destierro

Después, sin saberlo, ponía rumbo a Playa Destierro. Emoción al reunirse allí con dos viejas amigas: Palito Dominguín y Lola. Las tres habían creado buenos lazos de amistad y lo hemos podido ver en la despedida. Las tres estaban abrazadas cuando Jorge Javier Vázquez ha anunciado que ella se convertía en la tercera expulsada de esta edición.

“Jorge, pues nada, pronto nos conocemos. Estoy super contenta, me he ido viendo a dos de las personas que más quiero de aquí y que estoy super contenta. Fuera vamos a estar juntas y es una despedida…”, decía emocionada antes de irse. “Os quiero muchísimo, luchad… Los kilos que voy a coger”, les decía.

Y no quería irse sin dar las gracias al equipo y asegurar que, salvo la primera semana, había sido muy feliz en el concurso. Recordemos que en esa primera semana en la que tuvo que quedarse en el barco encallada, recibió una reprimenda de Jordi González que cuestionó que su apatía y decisión de dejar de comer parecía más un abandono encubierto que otra cosa.

Pero se recuperó de aquel bache y siguió con el concurso. Ahora le toca decir adiós. Tras despedirse de las desterradas se subía a la barca porque ya le toca volver a España.