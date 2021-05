Mecano: así hizo historia en LOS40 con ‘Hoy no me puedo levantar’ y fue tendencia cuando no existía Twitter

El 14 de Mayo de 1981, hace exactamente 40 años, Mecano publicó su primera canción: Hoy no me puedo levantar. Aunque costó 'levantarla', terminó siendo historia de Los 40 Principales. Ana, José y Nacho son también historia del pop español y marcaron tendencia 25 años antes de que naciera Twitter. Por su estilo innovador, por su estética rompedora, porque sus letras de lo cotidiano supusieron una revolución de las cosas frívolas o porque después de ellos, afloraron “montones de tríos con mujeres cantando”.

Repasamos todos los ‘trending topic’ que consiguió Mecano a principios de los años 80’s. Ana Torroja y los hermanos José María y Nacho Cano, son los encargados de trasladarnos a esa época en la que, según empezaban a caminar ya eran pioneros. Recogemos una entrevista al grupo realizada por Joaquín Luqui y Luis Merino para LOS40 en Marzo de 1995.

‘Hoy no me puedo levantar’, historia en LOS40

Cuando el 14 de Mayo de 1981 Mecano publicó Hoy no me puedo levantar, su primer single en vinilo (con Quiero vivir en la ciudad en la cara B), apenas tuvo repercusión, y fueron Ana, José y Nacho los que decidieron comprar 200 ejemplares y promocionarlo, llamando a las radios o proponiendo entrevistas. El tema entró en Los 40 Principales y siguió su curso normal. Fue entonces cuando Luis Merino (en ese momento DJ en Valencia), regresando de unas vacaciones, escuchó en el coche la canción presentada por Rosa Chaves en Radio Madrid FM, y se dijo ‘¡Ay Dios, qué canción más bonita!’. Aunque ya la había escuchado más veces, “hasta ese momento no había disfrutado de su esencia”. Sin embargo, las ventas no iban bien. “No vende, está flojo”, decía la discográfica CBS.

Merino apostó fuerte por el grupo y la canción se empezó a radiar de forma intensiva en Valencia: “Me llama José María Cámara (director de CBS) y me dice '¿qué habéis hecho en Valencia con el disco de Mecano?'. Yo contesté: 'pues lo hemos apoyado a muerte'. Entonces me cuenta: 'Es que el 90% de las ventas del disco están hechas en Valencia'”. Se vendieron 10.000 singles solo en la capital del Turia, y como consecuencia, la canción que había salido de la lista de LOS40 volvió a entrar seis meses después.

Así lo cuenta el propio Luis Merino: "Entonces recuerdo que es el primer disco, y esto sí es historia, que volvió a entrar en LOS40 después de haber salido, cosa que no ha ocurrido nunca. Solo con Mecano, en el primer disco. Con lo cual, en esta casa nos sentimos tremendamente orgullosos. Es una excepción que confirma la regla. Estamos muy orgullosos de Mecano porque han crecido con Los 40 Principales, porque son el reflejo más claro de lo que nosotros queremos expresar, de nuestro sentido de la comunicación”.

“Encinté la frente de media España”

Aun pasaría cerca de un año, hasta que el grupo publicó su álbum debut. Antes, habían salido dos singles más: Perdido en mi habitación y Me colé en una fiesta. El homónimo Mecano llegó a las tiendas el 5 de Abril de 1982. Tres meses después, ya había vendido 300.000 copias, llegando al medio millón ese mismo año. El prodigio Mecano acababa de nacer.

A pesar de la animadversión y de las críticas feroces que recibieron por parte de algunos sectores musicales, Mecano fue un grupo masivo que marcó tendencia. Y aunque fueron acusados de tener una imagen impostada, lo cierto es que su estética rompedora, tuvo muchos imitadores. Ana Torroja fue un estandarte en la moda: “Eso pasa en general, cuando tienes un ídolo, quieres imitarle. Me acuerdo que había mucha gente que se quería cortar, no me acuerdo cómo llevaba yo el pelo (Llevabas una cinta, encintaste la frente de media España) encinté la frente de media España, les corté el pelo y les puse así como de nuevos románticos que por aquella época es lo que se llevaba”.

“Las mujeres en este país no vendían”

Mecano vendía más discos que cualquier otro grupo español y las compañías intentaban “fabricar sus propios Mecano”. Y salieron montones de grupos con chicas cantando. En esa época, el hecho de ser mujer... era un obstáculo: “Yo me acuerdo que eso sí que fue un hándicap al principio, cuando queríamos firmar con una compañía de discos, lo veían rarísimo. Decían que las mujeres en este país no vendían y que un grupo de tres con una mujer que cantaba eso ya era como una cosa rarísima y super difícil de entender y de hacer funcionar. Pero una vez que funcionó la música, que es lo primero que tiene que funcionar, y vieron que podía funcionar una mujer cantando dentro de un grupo, me acuerdo que aparecieron montones y montones de grupos, sobre todo tríos con mujeres cantando".

Como decía Joaquín Luqui: “Algo diferente y definitivo para la música pop española estaba naciendo con Mecano”.

“Todos los grupos se fueron cargando al batería”

Ese concepto de trío también era novedoso y también marcó tendencia. José María Cano lo explicaba: “El concepto ese de trío, fíjate que curioso, cuando nosotros empezamos, una de las cosas que nos decían en las compañías de discos era 'pero bueno, no tenéis batería, no tenéis bajista... o sea, el concepto de grupo en aquella época, era el grupo que era como autosuficiente. Entonces, nosotros éramos el primer grupo como que le faltaba algo ¿no?. Y a partir de ese momento, no imagino que por eso, pero curiosamente con el tiempo todos los grupos como que se fueron cargando al batería. Y hubo una época en la que todo el mundo era un trío, si te das cuenta. Cuando nosotros empezamos éramos el único trio, pero con el tiempo Radio Futura era un trío, Gabinete Caligari era un trío, Duncan Dhu era un trío (eran trío en aquel momento) La Unión eran un trío... todo el mundo".

“Una pequeña revolución... de las cosas frívolas”

El estilo de Mecano era absolutamente nuevo, fresco. En esa primera etapa, su pop tenía un baño tecno y estaba arropado por teclados, además de por esa imagen de nuevos románticos que entonces estaba latente. Sus letras de lo cotidiano, actuales y diferentes, supusieron una revolución: "Nosotros, yo creo que en aquella época, aunque eran letras muy pop y muy sencillas, fueron una pequeña revolución porque veníamos de una música... había dos bandos, el bando un poco romántico, como de cantante tradicional español de balada romántica y luego el bando político muy espeso. Entonces de pronto, aquella historia tan sumamente frívola de 'Maquillaje' y tal, tenía mucho encanto, porque era absolutamente absurdo entre tanta espesura y nosotros diciendo esas cosas, en teoría tan livianas, pero tan apetitosas para la gente, porque a la gente le apetecían cosas absolutamente frívolas”.

“Llevamos siendo nº1 durante mucho tiempo”

Y ya desde el principio, a Mecano empezaron a lloverles los nº1 en la lista de LOS40. Aunque ya había sonado Hoy no me puedo levantar y Perdido en mi habitación, fue Me colé en una fiesta la canción que proporcionó al grupo su primer número uno el 15 de Mayo de 1982. Después, Maquillaje también llegó al puesto principal el 11 de Septiembre de ese mismo año.

Mecano se convirtió entonces en el grupo español con más números uno de la cadena musical. En total, a lo largo de su carrera, obtuvieron quince. Según Nacho Cano, los nº1 en LOS40 fueron para Mecano la plataforma para que sus canciones sonaran en la radio sin tener que suplicarlo: "Pero vamos, lo que a nosotros nos importaba, más que el hecho de ser nº1, era el hecho de que ya no teníamos que andar suplicando para que los discos de Mecano los pusieran, sino que era la gente la que llamaba a la radio pidiéndolos, y la misma gente de la radio era la que nos ponía. Eso era lo más importante para nosotros. Nosotros procuramos evitar hablar de ello y es a lo mejor porque llevamos siendo nº1 durante mucho tiempo".