Katy Perry viaja al pasado en ‘Electric’ para lanzar un importante mensaje: ¡mira el vídeo!

A veces en la vida dudamos de nosotros mismos y de los pasos que queremos dar. De hecho, siempre va a haber alguien que intente generar esa duda para así cortarnos las alas. Pero debemos confiar en nosotros mismos y en todas las decisiones que tomamos, porque tenemos poder para conseguirlo. Eso es lo que Katy Perry trae en Electric, su nuevo tema.

Un tema que sus fans esperaban con ansias y que celebra el 25 aniversario de Pokémon. Llega con unos sonidos pop y dance característicos de la artista. A estos les acompaña el significado tan emotivo al que nos hemos referido en líneas anteriores y que acaba tomando gran parte del protagonismo de todos y cada uno de sus versos.

Pero esta canción no ha llegado sola, sino acompañado de un videoclip también de lo más emotivo. En él, Katy está acompañada del mítico Pikachu. Ambos viajan mentalmente al pasado para hacer un repaso de la evolución de Perry como artista. La del presente le da varias pistas para así ayudarla a conseguir cumplir su sueño, que es dedicarse a la música. Ella duda de sí misma, pero se demuestra que con confianza, puede conseguirlo.

"No hay razón por la que esta vida no pueda ser eléctrica", dice uno de sus versos. Y así lo demuestra en las escenas de este bonito clip en el que su amigo Pikachu no se separa de ella en esta intrigante aventura. Estuvo dirigido por Carlos Lopez Estrada y fue rodado en Hawaii.

"Los temas que trata la canción – la resiliencia, alimentar la propia luz interior, han guiado mi vida y establecen un paralelismo con los personajes de la narrativa de Pokémon. Pikachu es la forma desarrollada de Pichu, así que en el vídeo ves la versión joven de mi misma con Pichu, y mi persona del presente con Pikachu. Ambos evolucionamos, pero conservamos el sentido de la alegría", explica la propia Katy.

Este tema estará incluido en el álbum Pokémon 25: The Album, que saldrá a la venta en otoño de este año y que contará con los temas de Post Malone y J Balvin. Y a ti, ¿qué te ha parecido Electric?