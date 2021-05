El verdadero mensaje que se esconde tras 'No dirás', la canción de Delaporte y Rozalén

Titanas, el proyecto feminista de Delaporte para dar visibilidad a la mujer en la industria musical continúa su lucha y su afán por demostrar que las voces femeninas llenan e arte la escena. En su nueva entrega, No dirás, cuentan con una invitada muy especial: Rozalén.

La recién ganadora de un Goya se suma a las estrofas de una canción alegre y original, compuesta por el grupo Delaporte. Así, la cantante originaria de Albacete deja marcada su dulzura y su voz melodiosa en este proyecto donde Delaporte ha puesto toda su magia, su talento y su sentimiento.

Pero, No dirás no es simplemente una bonita canción, sino que esta original propuesta lleva consigo un mensaje que es muy necesario escuchar y que muestra una realidad, no muy abordada en los singles musicales, y que, sin embargo, puede ayudar a mucha gente.

El mensaje de 'No dirás'

En un escenario que evoca un bosque, aparecen los miembros de Delaporte y Rozalén interprentando una canción de reconocimiento y sinceridad. Y es que los primeros versos son "Ya lo sé/Que yo no soy/ Nadie que pueda valer tu atención", una letra que da comienzo a un mensaje poderoso.

Esta canción trata sobre el despertar de una mentira, así, en la canción, se muestra cómo una persona se da cuenta de que alguien ha estado jugando con ella y le ha hecho sentir menos de lo que es.

Ante esta desagradable situación, en lugar de achantarse y reprimirse, las cantantes se muestran orgullosas, se miran a la cara y afirman que esa persona ha podido "perder el tiempo" con ellas y que sin embargo, lo que ha hecho es jugar con la gente.

Así, Delaporte y Rozalén landan un mensaje de empoderamiento y de mirar al frente en las situaciones más difíciles, siempre teniendo en mente lo que valemos y ante eso, no hay nadie que tenga el poder de hacernos sentir inferiores.