Así es la reflexión sobre la fama de Miss Caffeina en 'Me voy'

Vestidos de gangsters justicieros, Miss Caffeina presenta su nuevo single Me voy. Una canción muy personal en la que la banda acepta su "rendición" y plasma en su letra el sentimiento de liberación al alejarse de lo tóxico, la competitividad y demás aspectos venenosos para el ser humano.

Tal y como cuentan, fue Alberto Jiménez, el líder de la banda, quien compuso esta canción para explicarse a sí mismo que, a pesar de haber invertido tanto esfuerzo, ganas y tiempo en la música a lo largo de los años, la felicidad no radica en el exterior sino en el interior, es decir, la satisfacción no está en el aplauso ajeno o la popularidad. Sino que si bien, tanto esto como el cariño del público es disfrutable, no tienen por qué ser la única fuente de felicidad y auto realización.

"Dicen que estoy a punto de mandarlo todo a saltar por los aires/ Que cada conquista merece un paso adelante/ pero sé que hay vida después de ese aplauso gigante", recitan unos versos de su canción y es que Me voy también es una historia de una despedida, de una huida consciente hacia una felicidad personal

Así, Miss Caffeina pretende demostrar las sombras que existen en un lugar que parece invadido por luces, neones y felicidad. Un lugar donde, a pesar de que pueda parecer perfecto, uno no termina de encontrarse, y por eso mismo, decide irse antes de perderse por el camino.

Para plasmar este sentimiento, cuentan con el realizador Alberto Van Stockum, ya que, según las propias palabras de la banda, nadie mejor que él para plasmar el rollo degenerado y la decadencia que puede existir allí donde parece que solo hay luces, neones y felicidad.

Miss Caffeina se despide -solo en la canción- pero con una promesa: que se irán hacia ese lugar donde existe el "momento perfecto" y el "momento adecuado"