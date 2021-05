El salseo de la alfombra roja con Cristina Teva

La parte cinéfila de los Oscar está muy bien, pero seguro que siempre hemos querido ver por un agujerito qué se cuece entre bambalinas en los premios del cine americano. Este año hemos tenido una gala un poco descafeinada. Estaba todo en contra, pocas estrellas en esa alfombra roja, menos películas que habitualmente, pero la fiesta del cine se ha celebrado.

Solo 13 medios de comunicación cubriendo la alfombra que poco de glamuroso tiene en la parte de atrás: gradas donde se colocan cámaras y sonidistas, baños portátiles policlean… y muchas, muchas horas para preparar el directo. Y es que solo hay una oportunidad y no puedes fallar. Es lo que tiene una alfombra, no sabes con quién vas a cruzarte hasta el momento. La maquinaria puede dejar de ser romántica, pero no deja de ser un evento de importancia mundial.

Hoy llenamos el estudio de glamour con Samantha Hudson, Jordi Cruz y Cristina Teva es periodista, redactora y cara del cine en Movistar+. Lleva 16 años retrasmitiendo la gala y cada año es una experiencia. Y no todas brillan. Las estrellas de Hollywood también sufren atascos -de limusinas, eso sí- y sufren ataques de ansiedad.

