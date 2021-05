Henry Cavill está harto de los fans tóxicos y la rumorología: “Es hora de parar”

No es ningún secreto que hacerse famoso conlleva una serie de riesgos que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. El ciberacoso, la chismografía y la rumorología sobre cuestiones personales o, incluso, el periodismo torticero que utiliza cualquier chascarrillo para generar titulares picantones provocan, a la larga, una apabullante presión psicológica sobre algunos artistas, especialmente aquellos que se encuentran en primera línea mediática y son más vulnerables a las críticas.

El actor Henry Cavill, estrella de El hombre de acero y The Witcher, es una de esas 'víctimas' de la sobrexposición. No es raro encontrar en sus feeds acaloradas discusiones sobre su vida sentimental y su carrera profesional, generalmente protagonizadas por fans tóxicos que se inmiscuyen en cuestiones personales de las que poco (o nada) saben, más allá de lo que digan un puñado de tabloides sensacionalistas.

El arte de la rumorología instagramer dio rienda suelta a su imaginación hace un mes después de que Cavill compartiese una fotografía jugando a la ajedrez con su novia, Natalie Viscuso, después de que varios paparazzis los cazaran juntos sacando al perro del actor. Las teorías sobre los posibles romances de Cavill y Viscuso obligaron a la pareja a hacer oficial su relación a través de ese post en el que el actor escribía: "Este soy yo con imagen de parecer seguro de mí mismo antes de que mi hermosa y brillante amada, Natalie, me destruya al ajedrez".

Henry Cavill y Natalie Viscuso se convirtieron en la comidilla de los fans y dieron pábulo a sus seguidores más insistentes. Viscuso ha pasado de tener unos miles de seguidores a casi 100.000 en pocas semanas y la relación que mantiene con el actor de El hombre de acero es el tema de debate favorito en los comentarios de las publicaciones de ambos. Por eso Cavill ha querido dejar las cosas claras antes de que la cosa se vaya de madre y ha mandado un mensaje elegante pero consistente a todos los acosadores y especuladores:

La respuesta a los rumores

"Queridos seguidores, debo hacer un anuncio para la comunidad. No he podido evitar comprobar que hay cierta hostilidad últimamente. Se ha hecho cada vez más notoria en mi feed. Hay mucha, digamos, especulación sobre mi vida privada y profesional. Aunque aprecio la pasión y el apoyo de esos 'especuladores', esto ha llegado a un punto en el que me veo forzado a decir algo, que, en esencia, es bastante malo", arranca Cavill en un post en el que aparecen él y Natalie Viscuso mirando a cámara.

"Vivimos en una era de iluminación social. Cada vez más y más gente se da cuenta de que sus puntos de vista son miopes y deben expandirlos para abarcar los de los demás. Así que, para ti, que expresas tu desdén y muestras tu disconformidad de con una sorprendente variedad de formas, debo decirte que es tiempo de parar. Puede ser divertido especular, cotillear y adentrarse en nuestras propias cámaras de resonancia en internet, pero tu 'pasión' está fuera de lugar, y eso daña a otras personas que a mí me importan muchísimo".

"Incluso las más conservadoras de vuestras suposiciones negativas sobre mi vida personal y profesional no son verdaderas. Abracemos este año de iluminación social juntos y avancemos hacia algo más positivo. Estoy muy feliz con el amor y con la vida. Y me sentiría enormemente agradecido que fuerais igualmente felices conmigo. Si no podéis ser felices conmigo, al menos intentad sentiros orgullosos y ser la mejor versión de vosotros mismos", remataba el artista. Cristalino, ¿verdad?