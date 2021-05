El sorprendente posicionamiento de Mercedes Milá: “Se ha dado cuenta de las angustias de la gente”

Si por algo destaca Mercedes Milá es por no morderse la lengua a la hora de hablar de algunos temas de actualidad. La presentadora vuelve a estar de promo para presentar la nueva temporada de Scott & Milá (Movistar+) y ha sido en una entrevista con Cristina Pardo donde ha sorprendido con sus declaraciones.

La periodista catalana se mojó en todas las cuestiones que se le planteó durante su intervención en el programa de laSexta. Habló largo y tendido sobre la vorágine política que está viviendo España, empezando por el popularmente conocido como el 'fenómeno Ayuso'.

"A mí Ayuso no me gustaba en absoluto cuando la nombraron por primera vez. Más bien fui bastante despectiva con ella. Pero tengo que decirte que Ayuso, que no debe ser tonta, ha tenido una antena y se ha dado cuenta de por donde van las angustias de la gente", afirmó Mercedes, posicionándose a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El vídeo de Mercedes Milá hablando de Ayuso

Y añadió: "Incluso yendo en contra de otras partes del país, porque decidió que Madrid era especial y aquí se abría todo, ha tenido 'eso' para meterse en el bolsillo a una cantidad transversal de gente. Cuando un ser humano sabe conectar con la gente…ya no te suelta, eres de ellos".

Mercedes Milá también habla de Pablo Igleisas

Isabel Díaz Ayuso no fue la única política de la que habló Mercedes Milá. Pablo Iglesias también se convirtió en protagonista involuntario de la entrevista cuando Cristina Pardo le preguntó a su invitada si era más de Iglesias o de Errejón. Esta fue la respuesta: "Cuando conocí a Pablo pensé: 'Con lo pudoroso y tímido que es, ¿la que ha liado, no?'".

A continuación, Mercedes Milá habló sobre el futuro del que fuera líder de Unidas Podemos hasta hace bien poco. Aseguró que había escuchado muchos rumores y al final, simplemente, dijo: "Cuando te cortas la coleta puede pasar cualquier cosa".