Canciones para el Día Mundial de Internet

Como 365 días dan para muchas causas, el 17 de mayo se celebra, además del Día Mundial del Reciclaje, el Día Mundial de Internet. La red de redes también tiene un hueco en el calendario para reivindicar esta herramienta que tanto nos ha facilitado el día a día, más si cabe desde marzo de 2020 con la llegada de una pandemia mundial.

Tan presente está en nuestras vidas, que Internet se ha convertido en una fuente de inspiración más. En muchos versos y canciones encontramos referencias a la web, a las redes sociales y a otros entornos derivados del world wide web. Hoy, Día Mundial de Internet, recopilamos algunas canciones sobre esta herramienta de conectividad.

Atrapados en la red - Tam Tam Go

Imposible no viajar a finales de los noventa para rescatar esta joya que hablaba de los primeros amores por Internet. Nubes y Claros era el disco de los hermanos Campillo que contenía esta canción pop redonda y adictiva.

Brillo - J Balvin y Rosalía

En este éxito que firmaban Balvin y Rosalía en 2018, ambos artistas cantaban en el estribillo: "He subío quince stories, ¿No lo ves?", haciendo alusión a esa ansiedad que genera el hecho de que tu crush vea lo que subes a las redes.



Doble tic azul - PUTOCHINOMARICON

En su disco Miseria Humana, el cantante, compositor y productor Chenta Tsai, incluía este puntazo de canción en la que relataba todos los males relacionados con las tecnologías y la conectividad. "Tengo cero batería en el móvil", arrancaba la canción que también visibilizaba esa desazón que te genera el que "te dejen en visto".

911 - Sech

"Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslize", canta el panameño Sech en este tema de 2021 en el que suspira por la chica que le gusta.

Amor de cine - Maikel Delacalle

"Para enamorarse no hay un tutorial / Tengo todas tus fotos en mi historial", canta Maikel Delacalle en Amor de Cine.

Doble Check - Axolotes Mexicanos

Es una de las bandas revelación de la música alternativa en nuestro país y sus letras son capaces de ahondar en los problemas de los jóvenes, sin perder el sentido del humor. De su disco Salu2 se extrae este Doble Check que empieza con una frase en forma de mazazo: "Me ignoras / Pero sé que estás".

No te metas a mi Facebook - Esteman

En 2012, ya cantaba el colombiano Esteman aquello de "No te metas a mi Facebook / No te metas por favor/ Cuando escribas melodramas / No me lo hagas por el wall, wall", por aquello de la vergüenza ajena de recibir determinados mensajes en el muro a la vista de todos.

No Social Media - Wiz Khalifa y Snoop Dogg

Que los mejores momentos de nuestras vidas ocurren sin un móvil delante es una realidad que conocen muy bien Wiz Khalifa y Snoop Dogg. En esta canción de 2015, lo dejan bastante claro con una letra muy explícita que incluye: Baby, presiona silencio, no necesitamos nuestros móviles / ni un puto cargador, lo puedes dejar en casa.

Digital Witness - St. Vincent

La músico estadounidense St. Vincent es capaz de llevar llevar cada una de sus fantasías sonoras a la realidad de sus canciones y lo consigue una vez más en esta ensoñación de canción que descubrimos en 2014.

¿Qué sentido tiene hacer algo si no lo puedes contar? Es lo que viene a criticar la autora poniendo de manifiesto el furor de la sociedad por las redes sociales.