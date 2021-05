Revelan el verdadero significado de ‘Yo te esperaré’ de Cali y el Dandee: no la volverás a escuchar igual

Sin lugar a duda, TikTok se ha convertido en toda una fuente de inspiración. Millones de usuarios y usuarias comparten sus retos, sus bailes y, lo más divertido, sus propios pensamientos. De este modo, es muy probable que una vez que entres en la plataforma aprendas algo nuevo. Eso sí, a veces somos más felices sin conocer algunos detalles.

Es el caso de la letra de Yo te esperaré que no habla de un desamor, sino de una cosa mucho más traumática, tal y como ha explicado el usuario @tashuer1027 en su cuenta. El éxito de Cali y el Dandee de 2012, que llegó incluso a lo más alto de la lista de LOS40, tiene una letra que habla de un secuestro. Al menos eso es lo que se ha viralizado en TikTok. ¡Y encaja perfectamente!

“¿A qué edad se enteraron de que Yo te esperaré es de un secuetro? Vean la letra si no me creen”, dice el joven ante la cámara.

Es entonces cuando empieza a enseñar los versos donde la prueba es evidente: “Siete de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía, luego cuelgan”, “Solo espero que algún día puedas escapar” o “Si tú te vas no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada porque la guerra me quitó tu mirada”, son las frases que utiliza el tiktoker para mostrarnos que la canción habla sobre este tema.

Las reacciones

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar y se han llenado de mensajes. Aunque la mayoría de sus seguidores y seguidoras han comentado que se acaban de dar cuenta, siempre están los listillos que aseguran que ya lo sabían desde el primer momento.

Y como no hay viral sin polémica, tampoco han faltado los que han dicho que solo son metáforas de lo mal que se pasa con un desamor. Y tú, ¿sabías esto?