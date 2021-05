Ruggero Pasquarelli está de vuelta con una nueva canción que cuenta con la estrecha colaboración de los chicos de DVICIO. El tema en cuestión lleva el título de Úsame y sobre él ha hablado largo y tendido en LOS40 Global Show, el programa que capitanea Tony Aguilar.

"Úsame es una canción que nació el año pasado durante la cuarentena. Sentíamos que necesitaba si o si un featuring, alguien que pudiera sumar y DVICIO no suma, suma lo que sigue", explica el que fuera una de las estrellas de Soy luna en esta entrevista con el presentador de LOS40. "Cuando los chicos de DVICIO escucharon Úsame les gustó el toque y añadieron una parte para que tuviera también de ellos".

Y añade: "Siempre he sido muy fan de DVICIO. Hacía covers de ellos y ha sido un placer que se hayan sumado a esta canción".

Videoclip oficial de Úsame

Ruggero también revela si se ha sentido utilizado alguna vez en la vida, tal y como relata en este single. Esta ha sido su respuesta: "¿Sabes cuántas veces me he sentido utilizado? Muchas veces me he quedado, como dice la canción, con ganas de más. A veces encuentras a alguien que solo quiere probar, así que me quedé muchas veces usado, pero bien usado".

Si quieres ver la entrevista completa de Ruggero Pasquarelli en LOS40 Global Show…¡dale al play!