Así es la nueva serie de Selena Gomez: asesintatos y risas en un edificio de Nueva York

Selena Gomez es una mocatriz profesional. Ya sabéis: cantante, modelo y actriz. Lo mismo la vemos siendo imagen de Puma delante de sus más de 200 millones de seguidores y seguidoras de Instagram que cantando en español al ritmo de Baila conmigo.

Por supuesto, también ha continuado trabajando como actriz. Y es que, aunque muchos no lo recuerden, sus inicios en la industria del entretenimiento fueron actuando. De este modo, ya hemos podido ver el tráiler de la próxima serie que va a protagonizar: Only Muders in the Building. ¡Y ya ha salido el tráiler!

Se trata de una de las apuestas fuertes para la próxima temporada de Hulu. Y es que, además de Selena, la ficción cuenta con dos pesos pesados de la interpretación: Steve Martin y Martin Short.

Tal y como hemos podido ver en el tráiler y que intuimos por el título, la serie juntará misterio, asesinatos y humor. “La serie es divertidísima. Algo así como una tragicomedia. Hay momentos que son serios, pero luego hay otros que son una auténtica locura”, dijo la joven en sus redes sociales sobre este nuevo proyecto.

Para todas aquellas personas que no se puedan esperar a conocer más detalles sobre la trama, su compañero Martin Short desveló algunos detalles. De hecho, gracias a él sabemos que los tres protagonistas viven en uno de esos apartamentos de lujo de Nueva York. Además, aunque nunca hablan cuando coinciden en el ascensor, tienen una obsesión común: los crímenes sin resolver.

“Cuando llega una cuarta persona que es asesinada, deciden saber qué ha ocurrido. En ese momento hacen un pacto: solo los crímenes cometidos en el edificio pueden ser resueltos”, dijo el actor veterano.

De momento sabemos que los diez primeros episodios llegarán a Hulu el 31 de agosto. Eso sí, todavía desconocemos si a España llegará de la mano de alguna plataforma. Posiblemente Disney + lo emita a través de la Star. Tendremos que esperar para conocer nuevos detalles, pero tenemos que reconocer que nos morimos de ganas de ver la serie.