Naomi Campbell es madre a los 50 años

Naomi Campbell ha sorprendido al mundo con una gran noticia: ha sido madre. La top model internacional lo ha hecho a los cincuenta años, llevando su embarazo en secreto. De hecho, ha sido ahora cuando la modelo ha confesado la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de diez millones de seguidores y seguidoras, la noticia.

Lo ha hecho con una preciosa foto de su bebé recién nacido y un texto de lo más emotivo, donde deja claro que llevaba tiempo queriendo ser madre: “Una pequeña y preciosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el lazo que ahora tengo contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”.

No sabemos muchos más detalles sobre la nueva Campbell de la familia. Eso sí, creemos que puede tratarse de una niña debido al vestido con flores que aparece y los comentarios que aparecen felicitando a la madre. Y es que muchos de ellos se refieren al bebé en femenino.

Por supuesto, tampoco han faltado las felicitaciones de algunos rostros conocidos de la industria del entretenimiento. Y es que Naomi conoce a todo el mundo. Rosalía, Sophie Turner o Donatella son solo algunas de las celebs que han querido darle la enhorabuena.

En cuanto al embarazo, la modelo lleva meses sin publicar imágenes actuales. De este modo, podría haber llevado en secreto perfectamente el embarazo. De este modo, la Diosa de ébano se ha convertido en la última top model en ser madre. Lo ha hecho a los cincuenta años, formando parte del grupo de estrellas que han sido madres superados los cuarenta.

Estaremos atentos a sus redes sociales para saber más detalles sobre el bebé. Seguro que Naomi la tiene siempre vestida con las últimas tendencias.