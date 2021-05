Xuso Jones nos habla de uno de los mejores momentos de su vida: “Empecé a llorar de la emoción”

Xuso Jones es uno de esos artistas cuya fama es producto de tan solo unas horas. Grababa sus maquetas en Murcia, pero nunca imaginó que un vídeo le iba a permitir dar a conocer su voz al mundo.

Así sucedió en 2011, cuando el murciano se dirigió al McAuto de McDonalds para pedir su menú en forma de canción. Tal fue su éxito que muchos acabaron bautizándolo como "el cantante del pedido en McAuto".

Pues bien, dicho cantante comenzó a presentar sus canciones, no solo a través de una pantalla, sino en vivo y en directo. Fue entonces cuando Xuso se subía por primera vez a los escenarios, y lo hizo con LOS40 en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Aunque él tenía claro que quería dedicarse a la música, aquel momento era casi inimaginable. Es precisamente el que hoy recuerda en los estudios de LOS40 con una sonrisa de oreja a oreja.

El cantante nos ha visitado para hablarnos de Tequila, la canción junto a Bombai que supone su regreso a la música tras dos años de parón. No solo nos ha contado cómo fue la grabación de su videoclip y el momento en que se puso manos a la obra con este proyecto, sino que también nos ha hablado de ese primer momento en que presentó su voz ante miles de personas en directo.

Su éxito en TikTok, los proyectos musicales que se vienen próximamente y ese vídeo en McDonalds son otros de los temas que no han podido faltar en nuestra conversación.

Pregunta (P): Gracias, Xuso, por estar con nosotros. Estás de vuelta a la música con Tequila, tu colaboración con Bombai. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías crearla?

Respuesta (R): Con todo esto de la pandemia, yo tenía claro que la vuelta tenía que ser alegre, no podía ser dramática con una canción intensa. Dije, 'tengo que aportar alegría'. Dándole vueltas a la cabeza pensé en Bombai, que son amigos míos. Creando la canción pensé en que sonaba a Bombai. Tenían que estar conmigo ahí haciendo esto. Se lo propuse, empezamos a trabajar en el tema y la verdad es que estamos encantados con toda la repercusión, la acogida de la gente. Muy contentos.

P: ¿Cómo decidiste volver a la música?

R: Al final tengo muchas facetas: la televisiva, la influencer, la tiktoker. Entonces no puedo estar a todo (risas). Pero este año es mi año musical y tengo el EP preparado y las canciones también. Voy a ir lanzando toda la música este año y tenía muchísimas ganas de volver.

P: Cuéntanos más sobre Tequila. ¿Cómo surge el significado del tema?

R: Yo empecé a componer el tema y, aunque parece que es de amor diciéndole a una chica que su novio no está de moda, es para una amiga, que lo estaba pasando fatal con su novio, y entonces era como: 'deja de estar todo el día encerrada en tu casa pensando en lo mismo. Necesitas una persona como yo para salir, para tomarnos algo y pasarlo bien'. Y entonces el tequila como es muy juguetón, pensé que tenía que estar. No puede haber otra bebida, tenía que estar el tequila.

P: El videoclip es muy divertido. ¿Tienes alguna anécdota?

R: Hombre, eso fue… Mira, yo llevaba un año entero sin salir de casa. Sin salir me refiero a que cuando ya quitaron las restricciones mis amigos quedaban y yo no quedaba porque no. Y claro, cuando fui a la grabación… yo a la productora le dije que quería todas las medidas de seguridad en el videoclip. Me encantó. Para mí fue un campamento de verano. Terminó y cuando nos despedimos yo llegué a mi casa y me sentía vacío por dentro. Era como cuando llegabas a tu casa después de un campamento y pensabas que esa era tu familia de verdad. Pues te lo juro que lo sentí así. Yo creo que fue el síndrome de haber estado tanto tiempo sin ver a gente. Se grabó en la Manga Club en Murcia. Hizo un solazo... parecía que estamos en verano. Yo parecía que no estaba trabajando. Encima el videoclip es tan innovador y tan visual que también era muy raro grabarlo. Era decir dos frases, cortar, etc. Yo salí del videoclip pensando que no sabía qué habíamos grabado.

P: ¿Qué nos puedes adelantar de ese EP?

R: Va a haber de todo. Hay baladas, canciones movidas y el 90% son colaboraciones. Hice con Danny Romero y con Bombai.

P: ¿Puedes darnos alguna pista de alguna de las colaboraciones y canciones?

R: Los títulos de las canciones son una palabra, eso me encanta. Todas las historias van muy unidas. Va a ser todo muy lineal.

P: Comenzaste con ese vídeo que te hizo viral en el McAuto de McDonalds. ¿Cómo recuerdas aquel día?

R: Mira, estaba entrando por estos pasillos y me he acordado de la primera vez que vine. Yo tenía 21 años o así y me estaba acordando. [Lo del McAuto] lo viví súper bien. Flipando con todo lo que pasó. En esta época no existía el mundo influencer ni nada de eso y la verdad es que fue una aventura súper bonita.

P: ¿Cuándo te diste cuenta de que aquello había disparado tu fama?

R: Yo me di cuenta de que eso lo podía materializar cuando empecé a grabar el disco, cuando empecé a rondar por LOS40. Ahí fue cuando me di cuenta.

P: Ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor etapa para ti desde aquel momento hasta ahora?

R: Es que esta pregunta… Es que yo no sé cómo explicarlo. Yo en mi vida soy muy de balances, muy lineal. Soy un privilegiado, soy súper feliz. Para mí todos los momentos… no hay ningún momento que pienso que lo pasé fatal. Tengo mi equilibrio. Sí que recuerdo con muchísimo cariño el primer concierto que di en mi vida en Santiago de Compostela con LOS40, en la Plaza del Obradoiro. Me acuerdo perfectamente porque fue la primera vez que me subí al escenario y cuando terminé de cantar, que estaba Tony Aguilar detrás del escenario, empecé a llorar de la emoción. Eso nunca me había pasado. Casi nunca lloro. Yo soy lo más sensible del mundo, pero casi nunca lloro.

P: Eres toda una estrella en TikTok. ¿Cómo crees que tu vida hubiese sido si TikTok hubiese existido cuando subiste el vídeo en el McAuto?

R: Hubiese sido peligroso, porque yo con 20 años y el TikTok… pues imagínate (risas). Yo con 20 años cometería tantas cagadas en redes sociales hablando de cosas que no tendría por qué meterte. Me gusta pensar que no existió.

P: Dices que para ti las redes sociales lo son todo porque te ayudan a conectar con tus fans. ¿Cómo es un día en tu vida?

R: Yo voy con la cámara en la mano. A mí la gente me dice: '¿cómo pasa tantas cosas y lo grabas?' Y yo les digo que porque yo soy como las Kardashian. Yo voy con la cámara todo el día en la mano. Al final, claro, a ti te pasarán mil cosas que si las grabases en el día a día… pero yo voy con el móvil en la mano y el botón preparado por si pasa algo. Pero sí que es verdad que todo lo que voy creando para las redes sociales lo hago para que la gente disfrute o aprenda. Es mi canal de televisión gratuito. Yo lo que intento es generar risas a la gente. No quiero otra cosa. No hablo de política, ni de coronavirus, porque eso ya está en las noticias. Yo no tengo tele en casa y no me entero de nada. Y estoy muy feliz así no enterándome de nada.

P: Por el contrario, ¿qué es lo negativo que le sacas a las redes?

R: Yo no lo veo nada negativo a las redes sociales. Te lo juro. Tiene mucha parte negativa dependiendo de la persona y de lo que haga, de cómo te comuniques. La gente que me sigue sabe lo friki que yo soy, sabe cómo soy. Al final tengo una audiencia que me ve todos los días. La gente sabe cómo es mi rollo. También hay haters, por supuesto. Yo negativo como tal… para mí es que todo en las redes sociales es positivo. Lo malo de la sociedad es que estamos todo el rato pensando en el qué dirán. A mí qué mas me da lo que piense un tío que me está llamando “subnormal” y que yo no sé nada de ese tío o esa chica. Ni él de mí. A mí me da igual, siempre haciendo las cosas bien y no yendo a mi bola por la vida.

P: Triunfas con tu programa en Instagram, La Noche Golfa. ¿Qué es lo más surrealista que te han dicho o te ha pasado?

R: Hay cosas que ni he subido porque me cierran la cuenta de Instagram. Lo que sí que me fascina es cuando hago el directo a las once de la noche y que a lo mejor una pareja de personas de 60 años se conecten conmigo para contarme sus cosas. La Noche Golfa es para todas las edades. Lo que más me sorprende es la franja de edades. De repente se conecta gente desde una residencia de estudiantes o personas de 50, 60 o 70 años. Eso mola mucho.

P: También has participado en varios programas y concursos de televisión, como Masterchef y Tu Cara Me Suena. ¿Te ves volviendo a la pantalla?

R: Claro. A mí es que la tele me encanta, me encanta trabajar ahí. Si hay algún formato en el que mi perfil encajase, me encantaría.

P: ¿Qué retos te gustaría superar en lo que te queda de año?

R: Mi objetivo ahora mismo es que Tequila se escuche mucho. No tengo otro. E ir sacando toda la música y que la gente vaya disfrutando de todo el trabajo que hemos estado haciendo este año.

Yo no lo veo nada negativo a las redes sociales.

P: Si tuvieses la oportunidad de enviarle un mensaje al Xuso de final de 2021, ¿cuál sería?

R: Que siga disfrutando de la vida. Yo no soy aquí el happy flower, yo tengo mis días de mierda. Pero esos días de mierda los intento convertir en un día 'malillo'.