Jason Derulo y C. Tangana ponen principio y fin a la lista de esta semana

El pasado sábado fue la festividad de San Isidro, patrón de Madrid, y C. Tangana (alias El Madrileño), en un arranque de chulería castiza, como si quisiera celebrarlo, recuperó el número uno de la lista. De ese modo, Tú me dejaste de querer suma su tercera semana no consecutiva en lo alto. La cuenta atrás se inicia con Jason Derulo y Take you dancing, que ocupa la posición de farolillo rojo después de 24 semanas en lista. Vale la pena destacar algunos movimientos importantes esta semana, como la subida más fuerte de Dua Lipa y We're good (siete posiciones; se queda en el #9); el récord de permanencia de Nil Moliner con Mi religión (42 semanas; ahora en el #27); y los debuts de David Bisbal y Danna Paola con Vuelve, vuelve (#22) y Miki Núñez con Sin noticias de Gurb (#39). Dos canciones nos han dejado este sábado: Afterglow, de Ed Sheeran (llegó al #18 en su mejor semana), y Hold on, de Justin Bieber (llegó hasta el #10).