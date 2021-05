Lo más cercano a la última actuación de The Beatles... sin John Lennon

Desde aquel mítico concierto en la azotea del edificio de Apple Corps., el 30 de Enero de 1969, los Beatles no habían vuelto a tocar juntos nunca más. Pero hay un momento memorable que cabe señalar en la historia del grupo. La actuación improvisada de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en la celebración de la boda de Eric Clapton con Patti Boyd, se recuerda como la primera y única vez que tres ex Beatles actuaban en público después de su famosa despedida en el tejado. Faltaba John Lennon, claro. Pero, por alguna razón, no había sido invitado al ágape nupcial que tuvo lugar un soleado 19 de Mayo de 1979.

Los invitados y la invitación

Eric Clapton celebró su boda con Patti Boyd en los jardines de su propiedad en Ewhurst (Surrey) una villa de estilo italiano llamada Hurtwood Edge. Entre los 300 privilegiados que asistieron a la fiesta, figuraban las mayores estrellas británicas de rock. Además de Paul, George y Ringo, allí estaban Mick Jagger, Ronnie Wood, Bill Wyman (de los Rolling), Elton John, David Bowie, Jeff Beck, Donovan, Pete Townsend, Roger Daltrey (de los Who), Robert Plant, Robert Palmer, Jack Bruce y Ginger Baker (Cream)... entre otros muchos.

Todos ellos recibieron una invitación firmada por 'Eric y Patti Clapton' que decía: 'Hola.... Yo y la Señora nos casamos el otro día, pero fue en América, así que hemos decidido hacer un festejo en mi jardín el Sábado, 19 de Mayo, en torno a las 3.00 pm. Para todos nuestros amigos, aquí en casa, si estás libre intenta venir y lo pasaremos bien, es obligado reírse... te veo entonces. PD. No tienes que traer ningún regalo si no quieres".

Descomunales 'jam sessions'

El mayor regalo de la velada apareció sobre el escenario que se había instalado en una enorme carpa en el jardín. Descomunales e improvisadas 'jam sessions' a las que se fueron uniendo los tres ex Beatles, los reformados Cream, Mick Jagger y Bill Wyman, Elton John, David Bowie, Denny Laine (de los Wings)...

La fiesta empezó a las tres de la tarde y se prolongó hasta la mañana siguiente y la gente entraba y salía: "Teníamos dos marquesinas, una pequeña para los niños... y otra con una pista de baile, un escenario para los músicos, y montones de guitarras (...). Muchos grandes músicos tocaron juntos. Teníamos a Jeff Beck, Ronnie Wood, Bill Wyman, Donovan, Robert Plant, Robert Palmer, y Jack Bruce", recuerda Patti Boyd

Eric Clapton también menciona ese momento de su boda en The Autobiography: "Había un escenario... la idea era que cualquiera subiera y tocara. Una sucesión de magníficos músicos se unió a la 'jam session' que se produjo al final de la tarde..."

Jerry Hall, pareja de Mick Jagger, disfrutó mucho de esa velada nupcial en Hurtwood Edge y en su libro Tall tales de 1985, cuenta: "Todo el mundo bebió y bailó hasta la noche. Y entonces se formó la banda. Todo el mundo salía al escenario, todos los guitarristas y todos los baterías y todo el mundo. Mick cantó con Paul McCartney. Todos los músicos de todas esas diferentes bandas se unieron y tocaron juntos. Principalmente hicieron viejo rhythm and blues".

Y llegó el momento Beatles con la ausencia de Lennon

Tan solo un selecto grupo de invitados fue testigo de lo más cercano a una reunión de los Beatles en directo, la última. Paul, George y Ringo empezaron a improvisar sobre el escenario. Entre las muchas canciones que ese día sonaron en la villa italiana de 'mano lenta', los tres de Liverpool tocaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Get back y Lawdy Miss Clawdy.

John Lennon vivía entonces en Estados Unidos y según Pattie explicó: "Me arrepentí de no haberle invitado a nuestra fiesta... pensaba que no vendría porque estaba viviendo en América y las autoridades le amenazaban con no permitirle regresar si abandona el país". En su libro biográfico 'Wonderful Tonight' de 2007, la modelo y fotógrafa inglesa escribía: "Por alguna razón, John Lennon no estaba invitado, pero dijo que hubiera venido si se lo hubiéramos pedido. Y es algo muy triste porque de haber venido, hubiera sido la primera y última vez que los Beatles tocaban juntos desde su ruptura - porque al año siguiente él estaba muerto".

Por su parte, Eric Clapton también menciona en su autobiografía la ausencia de Lennon en esa actuación, y asegura que él no tuvo nada que ver: "George, Paul y Ringo también tocaron, solo faltaba John, que telefoneó más tarde para decirme que hubiera estado también allí si lo hubiera sabido. Por qué ocurrió eso, nunca lo sabré. Solo tengo que decir que yo tuve poco que ver con las invitaciones".

Denny Laine, componente de la banda de Paul McCartney, Wings, fue uno de los que participó en las 'jam sessions' de la fiesta. Sin embargo, calificó la actuación de los tres Beatles de "absoluta basura". Nunca sintió que fuera un evento histórico como se ha hecho ver: "Nunca lo vi así, 'hey, voy a tocar con algunos de los Beatles'. Nunca pensé en eso. Allí estaba toda esa gente a la que conocía. Como Eric Clapton, que sabía que había estado en los Yardbirds"

La amistad inalterable entre Eric Clapton y George Harrison

Pattie Boyd era la ex mujer de George Harrison (estuvieron casados entre 1966 y 1977) y la musa que inspiró dos de las canciones de amor más conocidas en la música rock: Something (de los Beatles) y Layla (de Derek and the Dominoes). George y Clapton habían sido siempre magníficos amigos, y lo siguieron siendo aun después de que Eric se enamorara perdidamente de Patti.

"La primera Navidad después de dejar a George, estábamos Eric y yo comiendo cuando apareció George, que no estaba invitado, con algo de vino y un pudding navideño. No podía creer la amistad que seguía habiendo entre ambos", cuenta Boyd en su autobiografía. Por tanto, la presencia de Harrison en la boda de su amigo, no era algo insólito.

En 1989, Clapton y Boyd se divorciaron. Sin embargo, Clapton y Harrison mantuvieron su amistad de forma inalterable. Ambos grabaron juntos muchas veces y participaron en giras conjuntas en los 90's. Clapton estuvo organizando el Concierto para George, en el primer aniversario de la muerte de Harrison, en Noviembre de 2002.

En 2008, Boyd detalló su década de matrimonio con Clapton y con la perspectiva de los 20 años transcurridos desde su ruptura, mostraba su arrepentimiento de haber dejado a Harrison por él: "No quiero culpar totalmente a Eric, pero creo que su comportamiento fue equivocado, fue moralmente equivocado seducirme para abandonar a George, porque yo estaba casada con George y la verdad es que no debería haber hecho eso. Pero también, yo me equivoqué dejándome conquistar por Eric hasta ese punto. Ambos lo hicimos mal desde el punto de vista moral".