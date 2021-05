A$AP Rocky y Rihanna no esconden su amor: “Es el amor de mi vida”

Que A$AP Rocky está perdidamente enamorado de Rihanna es un hecho, y viceversa (o eso esperamos). Y es que el rapero ya no esconde su amor por la cantante.

Ha hablado por primera vez de ella en una entrevista con GQ Magazine, donde ha dado rienda suelta a su ilusión con unas palabras que han debido emocionar a la artista. Cuando el periodista le pregunta acerca de su chica, él no quiere entrar en muchos detalles, pero no puede evitar deshacerse en halagos. "El amor de mi vida. Mi chica", declara. Pero eso no es todo.

Aprovechando la ocasión, le pregunta acerca de cómo es estar en una relación. "Mucho mejor cuando tienes a la definitiva. Ella le saca probablemente como un millón a las otras. Creo que cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la definitiva", añade. ¡Qué bonito es el amor!

A$AP Rocky y Rihanna en The Fashion Awards de 2019 / Tim Whitby/BFC (Getty Images)

Aún se desconoce la fecha exacta en la que ambos cambiaron su estatus de "es complicado" a "en una relación". Aunque todo apunta a que fue cuando el rapero se convirtió en el telonero del Diamonds World Tour de Rihanna en 2013.

Uno de los momentos de su relación que Rocky recuerda con cariño es la visita a Barbados que hizo en Navidad de 2020 con su chica. Se sintió como en casa, no solo porque Rihanna se encargó de ello sino porque su padre emigró de Barbados a Estados Unidos, por lo que él también tiene raíces de aquel lugar.

"Fue muy loco. Siempre había imaginado cómo había sido para mi padre antes de venirse a América. Y tuve la oportunidad de visitar esos lugares, y lo creas o no, había algo nostálgico en ello. Era extranjero pero familiar", explica el artista.

Y es que no nos hace falta saber la fecha exacta en la que la relación entre Rocky y Rihanna comenzó para ser conscientes de que lo que sienten el uno por el otro es puro amor. Ya no se escondían frente a las cámaras, pero ahora tampoco lo hacen en sus palabras.