Rosalía lanza la canción ‘Nothing's Special’ por sorpresa junto a Oneohtrix Point Never

Los fans de Rosalía están de enhorabuena: ¡la cantante ha lanzado nueva canción! Lo ha hecho como más le gusta a ella: por sorpresa. La diva española ha sacado este mismo miércoles 19 de mayo una colaboración junto a Oneohtrix Point Never.

Se trata de una preciosa balada donde la voz de la artista se distorsiona con el sample y el autotune, característicos del artista de música electrónica. Y tenemos que reconocer que la canción tiene mucho encanto y te toca el corazoncito.

“No me molesta el viento y la lluvia haciendo su camino a la playa. No me confunde la luna y las estrellas ensuciando su oscuridad”, empieza cantando la joven a modo de lamento.

“No me impresionan los rayos de luz en los árboles. Por lo menos ya no me va a impresionar. Estoy triste, perdí a mi mejor amigo, la vida que vivimos ya no está”, canta la joven. Y es que el tema no deja de ser una canción llena de tristeza y nostalgia, al estilo de Dolerme, donde Rosalía llora una pérdida.

La versión en inglés también está disponible. Eso sí, esta vez esta interpretada por el mismo Oneohtrix Point Never.

Una canción que le ha hecho mucha ilusión

Rosalía ha querido dedicarle unas palabras al Dj. Lo ha hecho con una preciosa carta que ha escrito en su cuenta de Instagram y donde deja claro el buen rollo que tiene con él.

“Danieeeeeeel! Dios mío, recuerdo cuando nos conocimos en Navidades de 2018 y nos hicimos música y empezamos a hacer música juntos. Hoy celebro tu música cantando una de tus canciones porque siempre te he admirado, la energía de tus canciones, la bravura y tu punto de vista. Además, tú eres una de las personas más divertidas y brillantes que he conocido en mi vida. No puedo esperar a hacer más música juntos. Abrazos. Rous”.