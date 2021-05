The Dark Pictures House of Ashes se estrenará por todo lo alto el 27 de mayo

La amenaza está cada vez más cerca. Y no sólo porque el lanzamiento de The Dark Pictures House of Ashes esté más próximo sino porque Bandai Namco está preparando un estreno por todo lo alto con uno de los títulos más esperados del año.

El próximo jueves 27 de mayo se podrá ver por primera vez el juego en funcionamiento y descubrir a fondo algunas de sus mecánicas. El juego se pondrá a la venta este mismo año para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 y 5 y PC.

En el año 2003 una unidad militar desplegada en Iraq sufre el ataque de las tropas iraquíes a la sombra de la cadena montañosa de Zagros. El combate desencadena un terremoto que provoca que ambos bandos caigan a las ruinas de un templo sumerio que estaba allí enterrado. Ante la imposibilidad de comunicarse con el exterior, el grupo de protagonistas se verá atrapado en un inframundo aterrador que tendrán que recorrer en busca de una forma de salir de allí.

En mitad detodo este conflicto está Rachel King, agente de campo de la CIA. El problema es que no es consciente de que algo tan ancestral como malvado se ha despertado entre las sombras y tiene una nueva presa a la que dar caza.

Los supervivientes harán terroríficos descubrimientos y tomarán decisiones imposibles mientras intentan avanzar por ese inframundo para escapar de esa aterradora amenaza. ¿Priorizarán su propia supervivencia o dejarán a un lado sus miedos y sus rivalidades personales para luchar como un grupo unido?