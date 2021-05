Alejandro Sanz, Shakira, Sting, Celtas Cortos… Grandes Nº1 en mayo años atrás

El repaso semanal a canciones que fueron número uno de la lista por estas fechas años atrás —lo que viene siendo La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola— nos trae en esta ocasión grandes canciones de artistas españoles e internacionales. Sin ir más lejos, hace un año Blinding lights, de The Weeknd, era el tema que lideraba la lista. Estaba comenzando su histórica andadura en el chart, que le ha llevado a ser el single que más tiempo ha permanecido con nosotros desde que se creó la lista en 1966: un total de 66 semanas.

En 2016, Enrique Iglesias y Wisin ocupaban a mediados de mayo el puesto de honor con Duele el corazón. Y hace diez años, era Alexandra Stan quien dominaba con Mr. Saxobeat. La cantante rumana logró un gran éxito en toda Europa con este tema bailable en el que el protagonista era el sonido de saxo.

Shakira y Wyclef Jean no abandonaban la primera plaza en 2006 con Hips don’t lie, tema que estuvo nueve semanas consecutivas en el número uno. Y un número uno español, como Alejandro Sanz, fue quien se colgó la medalla de oro en mayo de 2001 con El alma al aire, uno de sus clásicos más celebrados. El álbum de mismo título vendió un millón de copias en su primera semana a la venta. Por este tema obtuvo dos premios Grammy Latinos.

Sting fue número uno en mayo de 1996 con Let your soul be your pilot. Incluido en su disco Mercury falling, obtuvo una nominación a los Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Pop. Y hace 30 años, en 1991, los pucelanos Celtas Cortos llegaron a lo más alto con Gente impresentable.