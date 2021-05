Elísabet Benavent: De las críticas a la primera temporada de ‘Valeria’ a las novedades de la segunda

Hace 13 años, Elísabet Benavent era una joven de 24 años que soñaba con ser escritora. Escribió la historia de Valeria, auto publicó su primera novela y recibió la llamada de una gran editorial. En ese momento su vida cambió para siempre. Era el comienzo de la carrera de una de las autoras más vendedoras de nuestro país que ya ha superado la veintena de obras.

Aquella primera saga fue la primera en llegar al mundo audiovisual. Un buen día recibió la llamada de Netflix y su historia cobró vida. Ahora, todo el que se siente parte del mundo de Valeria puede visitar Casa Decor y hacerse una foto en su casa, la que se ha recreado en este espacio preservando su espíritu millennial e inspirado en el set de rodaje de la serie.

Es la excusa que nos ha servido para intentar averiguar más cosas de la segunda temporada que, de momento, no tiene fecha de estreno, pero no tardaremos en saberla.

Consciente de las críticas

“Yo siempre he vivido esto sabiendo que el libro es el libro y la serie es la serie. Ni siquiera se consumen de la misma manera un producto audiovisual y un producto literario. La lectura es mucho más íntima, y el producto audiovisual es mucho más social, lo ves con tus amigos, lo comentas de una manera más activa”, comenta Benavent sobre la diferencia entre la versión originaria y la que vemos en pantalla.

Tras estrenarse la primera temporada hubo algunas críticas de lectores que echaban en falta un acercamiento más fidedigno a la historia original. “Cuando se emite, todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo viene a contármela a mí y dices ‘es que yo no he participado… yo no era productora ejecutiva en la primera temporada’”, asegura.

En esta segunda temporada sí lo es, se ha implicado mucho más y eso va a tener reflejo en los nuevos episodios. Aunque reconoce que ella no se llevó el chasco que sí se llevaron algunos de sus lectores.

“A mí no me pasó porque fui super abierta con el proceso, yo entendí en todo momento que Valeria tenía que crecer. Lo había escrito con 24 años y no había ni whatsapp cuando yo lo escribí. Ellas se mandan sms, tenía que autorizarse, crecer en muchas cosas. En todo el proceso estuve bastante abierta a todo”, reconoce sobre su punto de partida.

“A la gente que me escribía le decía ‘mira, si vas a tu estantería, al libro no le han quitado ninguna página’, es como, el libro es el libro, la serie es la serie… Sí es verdad que en la segunda temporada hemos tenido una clara intención de volver al origen, pero porque yo en la primera temporada participé como asesora y no como productora ejecutiva”, insiste sobre lo que pudimos ver dejando pistas sobre lo que está por llegar.

Vuelta al libro

Habrá una vuelta a ese espíritu originario del libro y el resultado es una segunda temporada “visualmente preciosa, se reconoce mucho más el libro”. Está encantada con el nuevo equipo de guion y lo que han hecho en los nuevos episodios.

“Si en la primera temporada Madrid estaba bonito, en esta segunda temporada Madrid está espectacular”, dice sobre una de las protagonistas del libro, la capital de nuestro país. Aunque lo importante son ellas, las chicas: “No sólo están guapísimas, están preciosas, además han dado con el look perfecto en esta segunda temporada. A mí me ha llamado la atención la química que hay entre todos los personajes. Es como que se han cogido la medida, encajan perfectamente. Valeria y Víctor es como que se miran y hay algunas escenas que dices, ‘uy, madre’”.

Ella ya ha podido ver el resultado y está más que contenta: “A mí me ha sorprendido muy gratamente, no es que no tuviera expectativas, las tenía altísimas porque tienes toda la ilusión del mundo. Pero una cosa es lo que imaginas y otra es lo que ves y me ha parecido un resultado increíble. De verdad, visualmente, tú la ves y lo único que te apetece es salir a comerte el mundo. Terminaba de verla y les decía a mis amigas, ‘¿salimos a tomar algo?’. Te ponías taconazos y te pintabas los morros”.

Una historia de hace 13 años, actualizada

No hay que olvidar que, En los zapatos de Valeria, la saga en la que se basa esta serie, está escrita hace 13 años y en ese tiempo han cambiado muchas cosas. Eso obliga a actualizar a los personajes.

“A la guionista le digo, ‘me estás mejorando el libro’. Lo escribí con 24 años y se tiene una idea mucho más romántica del amor. Ahora le estamos poniendo, aunque es una vuelta al original, pero es más realista y lo ves de una manera mucho menos idealizada”, asegura la autora.

Valeria es un personaje que está creciendo y que tiene que encontrar su sitio, uno en el que se sienta cómoda. Y ese espíritu se mantiene, aunque, es verdad que Benavent quiere incidir en nuevos temas.

“Haría más hincapié en la sororidad, aunque hay bastante sororidad. Haría más hincapié en la figura de Lola, que es la feminidad libre, completamente, sin juicios. Un cambio de guion en la primera temporada fue el personaje de Nerea que cambia su orientación sexual y cuando planteamos esta segunda temporada se integra muy bien con lo que es el libro. A veces genera frustración porque dices, ‘ostras, si esto lo escribiera yo ahora, Valeria se iba a espabilar’… pero no tendría gracia”, confiesa sobre esos cambios.

Es inevitable que la adaptación, más de una década después del original, sufra cambios. “Cosas tan frívolas como la moda. El concepto de moda que hay en el libro es un concepto totalmente diferente al de la serie, pero en la serie está muchísimo mejor porque es actual. Y se mandaban sms entre ellas, no existía whatsapp y piensas, ‘soy vieja’. Hay veces en las firmas que se acerca gente muy joven que me pregunta, ‘¿por qué se mandan sms como mis padres?’. ‘Soy vieja, no existía whatsapp’, les digo. ‘¿Qué no existía whatsapp?’. ‘No, no existía whatsapp’. ‘¿Y cómo lo hacíais?’. ‘Pues mandando sms o haciendo llamadas perdidas’”, relata divertida acudiendo a su anecdotario con los lectores.

También hay chicos junto a Valeria

Se le llena la boca hablando de las chicas de la serie, pero está encantada también con el sector masculino. “A mí Maxi (Iglesias) me sorprendió muchísimo porque yo tenía a un Maxi mucho más adolescente en la cabeza y cuando lo veo haciendo de Víctor con esa camisa blanca en la primera escena digo ‘ah…vale’. Sobre todo, cómo encajan con sus compañeras femeninas. No deja de ser una serie en la que las protagonistas son ellas, son las mujeres y Madrid. Lo que les pasa a ellas en la ciudad y sus vidas y ellos son los partners”, cuenta.

Pero Maxi Iglesias no es el único: “El personaje de Borja, me encanta como lo hace Juanlu, me parece que le ha dado un plus. Y ese Adrián que Ibrahim le ha hecho más complejo para bien. Le ha dado matices, le ha dado sombras y luces. La primera vez que les vi fue como ‘ya no voy a poder leer el libro de la misma manera’”.

La música de Valeria

Esta segunda temporada también tendrá mucha música. “Hay unos temazos, y eso que yo no he visto el montaje definitivo, pero ya he hecho mucho shazam. Están super bien hilados, es algo muy actual. Sigue la línea de la primera temporada, hay temas que tienen que estar porque la situación lo invita, es actual. Yo con la primera temporada descubrí grupos que no conocía, sigue en la misma dinámica. Está muy bien integrado, es actual, pero no en plan centrado en una tendencia, sino que lo bonito de la banda sonora es que es muy ecléctica”, asegura.

Ahora espera el estreno para poder celebrarlo como se merece, que con la primera temporada no pudo porque pilló en pleno confinamiento. “Voy a tener la posibilidad de hacer algo que no hice en la primera temporada y es verla con mis amigos. Hacer una fiesta de pijamas en casa. Yo la primera, la vi sola”.