7 razones para ver ‘El Inocente’ antes de que te la estropeen con spoilers

El Inocente lleva liderando la lista de contenidos más vistos en Netflix durante varias semanas. Si aún no te has atrevido a disfrutar de los ocho increíbles episodios de este frenético thriller protagonizado por Mario Casas y Aura Garrido, quizás deberías empezar a planteártelo, ya que los spoilers sobre el final de la serie no paran de reproducirse en redes sociales y, si tienes intención de verla, sería una lástima que te rompan la magia del misterio.

Porque, recordemos, una de las grandes bazas de esta ficción escrita y dirigida por Oriol Paulo e inspirada en la embaucadora novela de Harlan Coben es mantener la incertidumbre en todo momento. El cineasta se ha inspirado en los mejores thrillers del cine estadounidense y ha confeccionado una atmósfera de suspense constante que mantiene en vilo al espectador más exigente. El Inocente es una miniserie que te coge y te atrapa; te vapulea y te engaña; juega con las tramas y subtramas para crear un rompecabezas casi imposible de descifrar.

En LOS40 hemos hecho una selección de motivos por los que El Inocente es una de las mejores miniseries que vas a encontrar hoy en Netflix; 7 razones por las que deberías ponerte ya con esta pedazo de producción con marca España:

1. Su reparto estelar

Mario Casas y Aura Garrido son los protagonistas, pero solo en parte. Si habéis visto dos capítulos ya sabréis que tanto ellos como Alexandra Jiménez y José Coronado son quienes llevan el peso de la serie, lo que la convierte en una ficción coral en la que cada capítulo explora el pasado y presente de los personajes, profundizando poco a poco en su psicología y tratando de arrojar luz sobre su comportamiento. Casas, Garrido, Jiménez y Coronado están acompañados de unos secundarios de lujo que incluyen nombres como el de Ana Wagener, Gonzalo de Castro, Miki Esparbé, Juana Acosta y Susi Sánchez, entre otros y otras. Todos están magistrales en sus respectivos papeles.

2. Es un thriller crítpico y con mucha adrenalina



Si te gustan películas crípticas como The Game o Contratiempo, El Inocente es tu serie. Oriol Paulo se ha propuesto tender al espectador una red de engaños y pistas falsas o macguffins que hagan que la trama se vuelva de lo más enrevesada y compleja. El desconcierto que sienten algunos personajes traspasa la pantalla, y para quienes disfruten del misterio eso es lo mejor que les puede dar el cine: una trama intrincada, bien escrita, cuyos cabos se vayan atando conforme avance el metraje.

Cartel promocional de 'El Inocente' / Netflix / Cartel promocional

3. Demasiado adictiva

Prepárate porque si te dejas atrapar por El Inocente lo más probable es que te obsesiones tanto con ella que no puedas dejar de verla. Es una de las series más adictivas que ha estrenado Netflix en mucho tiempo. Son 8 capítulos de entre 50 minutos y una hora y se consumen prácticamente del tirón. Al final de cada episodio hay un nuevo giro de trama que te invita, o más bien obliga, a seguir viéndola. Ojo con ponértela de noche porque no duermes.

4. Ellas, siempre ellas

Sin lugar a dudas, El Inocente es una serie en la que ellas son las grandes protagonistas. Los personajes femeninos fuertes y ambiciosos, como la agente Lorena Ortiz, o la inteligentísima cómplice de Mat, Zoe, hacen que esta ficción se construya esencialmente sobre papeles femeninos. Además, retrata el empoderamiento de tres mujeres que escapan, a través de la inteligencia, del sucio y denigrante universo de la trata de blancas. Aura Garrido, Juana Acosta y Martina Gusman se comen la pantalla cada vez que aparecen.

Escena de 'El Inocente' / Netflix / Imagen promocional

5. El retrato de la maldad

Quizás hay quien considere demasiado arquetípicos algunos de los personajes de la serie. Es cierto que los malos son muy malos y los buenos demasiado buenos: no hay mucha escala de grises y todo se construye sobre luces y sombras algo maniqueas. Sin embargo, uno de los grandes logros de El Inocente consiste en retratar el pútrido submundo de la trata de blancas y los abusos sexuales. Aquellas terribles orgías de hombres poderosos 'a-la-eyes-wide-shut' con chicas menores de edad son muy perturbadoras, y es de agradecer que Oriol Paulo transmita esa sensación de repugnancia a través de sus personajes femeninos, las grandes víctimas de este tipo de organizaciones.

6. Es fácil comerse spoilers

Si habéis empezado la serie y aún os quedan varios capítulos para acabarla, ni se os ocurra meteros en redes sociales o foros para ver qué dicen de ella. Si os coméis el mínimo spoiler probablemente toda la experiencia de El Inocente pierda su magia inicial.

José Coronado caracterizado como Teo Aguilar en una escena de 'El Inocente' / Netflix / Imagen promocional

7. Es un éxito internacional de crítica y público

El Inocente no solo ha liderado la lista de series más vistas en España: parte del mercado latinoamericano la tuvo varios días en su número 1. En Estados Unidos llegó a ser la tercera serie más vista. Mercados tan dispares como el de Marrucos o Chipre también la están tratando muy bien. La ficción tiene intención de repetir el fenómeno Bajocero y superar los casi 50 millones de reproducciones en todo el mundo. Unos resultados que serían una barbaridad. Y, además, la mayoría de las críticas profesionales y del público están siendo muy positivas: en IMDb goza de un suculento 8 sobre 10 y en FilmAffinity, que suele ser más exigente, roza las 7 estrellas sobre 10. Vamos, que si quieres estar al día déjalo todo, enciende Netflix y déjate llevar por El Inocente.