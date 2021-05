Caos en las carreteras y calles cerradas: U2 paralizó Kansas City para rodar ‘Last night on earth’

U2 aprovechó el paso de su gira ‘The PopMart Tour’ por Kansas City, para rodar el videoclip de Last night on earth. No se escatimaron medios, ni molestias a conductores y ciudadanos. La ambiciosa producción requería que se cortaran al tráfico las principales carreteras de la ciudad, además de varias calles del distrito financiero. Las autoridades no avisaron con tiempo y los conductores echaban humo, mientras permanecían atascados en medio de los embotellamientos de tráfico que se produjeron. El martes, 20 de mayo de 1997, rodeados de coches atascados, Bono, Edge, Clayton y Mullen recibían la orden de ‘¡Acción!’.

Last night on earth fue una de las de las 12 canciones que Bono y Edge escribieron para Pop (1997) el noveno álbum de estudio de U2. Fue el tercer single, y el último tema que se grabó para el disco. Su portada era una especie de parodia pop-art de ‘El grito’, la obra del noruego Edvard Munch, representada por The Edge.

Para grabar su videoclip, los irlandeses aprovecharon una de las paradas de su gira mundial ‘The PopMart Tour’. El 25 de abril de 1997, U2 arrancó en Whitney (en el estado de Nevada) la etapa norteamericana de la gira. Después de pasar por San Diego, Denver, Dallas o Memphis, el 19 de mayo tocaron en Kansas City. Al día siguiente de su actuación en el Arrowhead Stadium, empezó el rodaje de clip de La última noche en la tierra.

U2 paraliza Kansas City

No fue un rodaje fácil. Los exteriores elegidos suponían el cierre virtual de Kansas City, tanto sus carreteras como varias calles del distrito financiero. Entre las 9 a.m. y las 2 p.m. del martes 20 de mayo, se cerró la carretera interestatal 670, así como la 35 y varias rampas de acceso a la carretera nacional 70. Todas ellas, arterias principales. También se cerraron al público algunas calles aledañas (Truman Road y Broadway). Las autoridades de Missouri explicaron que cerca de 100.000 coches circulaban a diario por la ruta que la banda utilizó durante la grabación del filme.

U2 había obtenido permiso para rodar el vídeo de Last night on earth varios días antes, el 17 de mayo, pero las autoridades municipales no anunciaron el cierre de la autopista hasta última hora de la tarde del lunes, por lo que muchos conductores lo desconocían y se originaron enormes embotellamientos de tráfico. Además, al caos de las carreteras se añadió un corte eléctrico que dejó sin luz las calles y una colisión múltiple (ambos incidentes ajenos a U2).

No todos ‘echaban humo’

Mientras los conductores atascados echaban humo, los fans estaban encantados y miraban boquiabiertos todo lo que ocurría desde un paso elevado. “No es algo que ocurra todos los días” decía un fan al periódico Kansas City Star. Posteriormente, lectores furiosos inundaron la web del rotativo con correos encendidos: “Obviamente, a nadie le importa realmente nuestra reacción, deberían habernos preguntado ANTES de que decidieran ocasionar este trastorno a un millón más o menos de ciudadanos de Kansas”, decía un mensaje.

Al alcalde, Emanuel Cleaver, no le importaba mucho. Priorizaba la promoción mundial que los irlandeses estaban dando a su ciudad: “Al parecer, les gusta nuestro ‘skyline’, y el hecho de que el vídeo se ruede aquí generará medio millón de dólares a la economía local. También realzará nuestra creciente industria cinematográfica. Espero que la gente lo entienda, si se quiere crecer, a veces se pueden producir algunos inconvenientes”.

“Creo que es maravillosa la exposición de Kansas City" decía un fan. “Podremos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el sitio exacto en el que U2 hicieron su video”.

El grupo estuvo rodando al menos dos días y medio. Entonces, nadie sabía a qué canción correspondía el clip, ya que el grupo no lo había confirmado. "La verdad es que no tenían un guión”, comentaba Courtney Christensen, un ayudante del gestor municipal.

Además de las carreteras, U2 también tomó el distrito financiero de la ciudad. El día anterior se repartieron folletos a los trabajadores de la zona para que no se acercaran al set de rodaje porque el acceso estaría limitado.

El apocalipsis con la nieta de Roald Dahl y William S. Burroughs

El vídeo de Last night on earth es una ambiciosa producción dirigida por Richie Smyth y John Bland al estilo apocalíptico de Mad Max. Cuenta con la participación especial de Sophie Dahl, escritora y modelo, nieta de Roald Dahl (famoso novelista británico. autor de Charlie y la fábrica de chocolate, entre otras muchas). Y como broche final, aparece William S. Burroughs (que residía en Kansas) escritor, artista visual y principal figura de la llamada Generación Beat. Fue su última aparición fílmica, ya que solo tres meses después, en Agosto de 1997, falleció de un infarto a los 83 años.

Una ciudad extrañamente desierta. Un camión cargado con cajas de limones, volcado sobre el asfalto. Una chica corriendo. Y los cuatro U2 metidos en un viejo Mercury Marquis del 72 y circulando por la Interestatal 670 de Kansas City. Así arranca el clip de Last night on earth. A lo largo de sus 4’30 minutos de duración, aparecen zombies con manos chorreando de un líquido viscoso, gente muerta o un tanque militar cargado de soldados salvadores. La escena final está reservada para Burroughs empujando un carrito de la compra con un gran foco luminoso.