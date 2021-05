Lucía ('La isla de las tentaciones 3') se pronuncia sobre los supuestos cuernos de Isaac

Parece que la guerra de acusaciones entre Manuel y Lucía no ha llegado a su fin. Tras el paso de la pareja de gaditanos por la tercera edición de La isla de las tentaciones, Manuel González lanzó hace unos días una grave acusación sobre Isaac, la actual pareja de Lucía.

El concursante del reality más famoso de Mediaset está ahora en el pisito de Solos, otro de los formatos de la cadena, y a allí, el pasado 3 de mayo, soltó una bomba que ha seguido resonando durante los últimos días hasta que finalmente su exnovia se ha encargado de lanzar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Después de ver un vídeo de Lucía contando cómo está su relación actual con Isaac, Manuel le contó Steisy, su compañera en Solos, que este le había sido infiel a Lucía en La Línea un día que él tenía un bolo y ella se quedó en casa. "Te lo juro que me da pena por ella, porque veo que se está enganchando y que le están poniendo otra vez los cuernos”, le dijo Manuel a Steisy. Después, Manuel animó a Lobo a dar la cara. "A ver si es valiente y le cuenta que se acostó con una el viernes en La Línea”, indicó el gaditano.

Lucía ha tardado en pronunciarse

Después de esta acusación de Manuel, Isaac y Lucía han estado varios días sin subir a sus redes sociales imágenes juntos, algo que ha hecho saltar las alarmas y ha aumentado los rumores.

Sin embargo, este miércoles, tal y como recoge Tikitakas, la gaditana ha roto su silencio al respecto y ha subido a sus stories una fotografía en la que sale con Isaac acompañada de un texto en el que se puede leer: "Tranquilos, todo bien".

Además, este mismo día a través de su canal de Mtmad Lucía publicó un vídeo en el que se la veía comentar con su hermano Manuel Jesús cuál es la relación de este con Isaac. "La relación por ahora es poca porque no habéis estado mucho tiempo aquí, pero las dos veces que hemos estado, bien, me ha caído bien. Lo hemos pasado bien cuando hemos estado juntos", indicó el hermano de Lucía a la televisión, dando así señales que apuntan a que la pareja de momento no atraviesa ninguna crisis tal y como apunta Manuel.